Provincia acordó un aumento salarial del 11% para la Policía, más plus por uniforme y horas POLAD

El Gobierno bonaerense anunció un acuerdo salarial para la policía de la provincia, que contempla un aumento del 11%, junto con un plus compensatorio por uniforme y la valorización del servicio de Policía Adicional (POLAD).

El incremento se desglosa en un 5% para marzo y un 2,5% para abril, sumándose a las subas del 2% en enero y del 1,5% en febrero. Por su parte, el POLAD, a partir de febrero, recibirá un aumento adicional del 22,7%, acumulando hasta abril una mejora total del 36,4%.

“En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, destacó el ministro Javier Alonso.

La Provincia ya había ofrecido un aumento del 9% en tres cuotas para otros sectores estatales; los trabajadores estatales aceptaron la propuesta, mientras que los docentes se encuentran cerca de cerrar un acuerdo similar.