General

Programa Envión: nuevos horarios y actividades para jóvenes de todo el distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio presentó el cronograma actualizado de talleres y propuestas del programa Envión, que busca acompañar a adolescentes y jóvenes con actividades recreativas, deportivas y de formación en la ciudad y las localidades del distrito.

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio anunció los nuevos horarios de los talleres del programa Envión, una iniciativa destinada a ofrecer a adolescentes y jóvenes espacios de recreación, deporte y desarrollo personal en distintos puntos del distrito.

Durante toda la semana, los participantes pueden acceder a una variada oferta de actividades que incluye deportes, ludoteca, circo, macramé y espacios de bienestar físico.

En la sede de Envión de la planta urbana, el cronograma semanal es el siguiente:

  • Lunes: Boccia a las 9:30 en Envión; taller “Bienestar” (aeróbico) a las 20 en Plaza Belgrano.
  • Martes: Actividades deportivas a las 9:30 en el Club El Fortín; ludoteca a las 14 en Envión.
  • Miércoles: Ludoteca a las 9 en Envión; boccia a las 9:30 en la sede; taller de circo a las 14 en la pista de ciclismo; “Bienestar” (aeróbico) a las 20 en Plaza Belgrano.
  • Jueves: Taller de circo a las 9:30 en la pista de ciclismo.
  • Viernes: Taller de macramé a las 9:30 en Envión; skate a las 18 en el Club Libertad.

El programa también llega a las localidades del distrito:

  • Dudignac: Vóley los lunes a las 19 en el Club Atlético y Social Dudignac.
  • Quiroga: “Adolescentes en Acción” los jueves a las 9 en el Club Atlético Quiroga.
  • La Niña: Espacio recreativo los viernes a las 9 en el Club Atlético La Niña.
  • French: Actividades deportivas los viernes a las 9 en el Club Atlético French.
  • Patricios: Ludoteca y deporte los viernes a las 9 en el Centro Cultural.

El programa Envión continúa fortaleciendo los espacios de participación, aprendizaje y recreación para los jóvenes del partido, promoviendo la inclusión, el desarrollo personal y el acceso a actividades culturales y deportivas en todo el distrito.

