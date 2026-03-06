Programa Envión: nuevos horarios y actividades para jóvenes de todo el distrito

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio anunció los nuevos horarios de los talleres del programa Envión, una iniciativa destinada a ofrecer a adolescentes y jóvenes espacios de recreación, deporte y desarrollo personal en distintos puntos del distrito.

Durante toda la semana, los participantes pueden acceder a una variada oferta de actividades que incluye deportes, ludoteca, circo, macramé y espacios de bienestar físico.

En la sede de Envión de la planta urbana, el cronograma semanal es el siguiente:

Lunes: Boccia a las 9:30 en Envión; taller “Bienestar” (aeróbico) a las 20 en Plaza Belgrano.

Boccia a las 9:30 en Envión; taller “Bienestar” (aeróbico) a las 20 en Plaza Belgrano. Martes: Actividades deportivas a las 9:30 en el Club El Fortín; ludoteca a las 14 en Envión.

Actividades deportivas a las 9:30 en el Club El Fortín; ludoteca a las 14 en Envión. Miércoles: Ludoteca a las 9 en Envión; boccia a las 9:30 en la sede; taller de circo a las 14 en la pista de ciclismo; “Bienestar” (aeróbico) a las 20 en Plaza Belgrano.

Ludoteca a las 9 en Envión; boccia a las 9:30 en la sede; taller de circo a las 14 en la pista de ciclismo; “Bienestar” (aeróbico) a las 20 en Plaza Belgrano. Jueves: Taller de circo a las 9:30 en la pista de ciclismo.

Taller de circo a las 9:30 en la pista de ciclismo. Viernes: Taller de macramé a las 9:30 en Envión; skate a las 18 en el Club Libertad.

El programa también llega a las localidades del distrito:

Dudignac: Vóley los lunes a las 19 en el Club Atlético y Social Dudignac.

Vóley los lunes a las 19 en el Club Atlético y Social Dudignac. Quiroga: “Adolescentes en Acción” los jueves a las 9 en el Club Atlético Quiroga.

“Adolescentes en Acción” los jueves a las 9 en el Club Atlético Quiroga. La Niña: Espacio recreativo los viernes a las 9 en el Club Atlético La Niña.

Espacio recreativo los viernes a las 9 en el Club Atlético La Niña. French: Actividades deportivas los viernes a las 9 en el Club Atlético French.

Actividades deportivas los viernes a las 9 en el Club Atlético French. Patricios: Ludoteca y deporte los viernes a las 9 en el Centro Cultural.

El programa Envión continúa fortaleciendo los espacios de participación, aprendizaje y recreación para los jóvenes del partido, promoviendo la inclusión, el desarrollo personal y el acceso a actividades culturales y deportivas en todo el distrito.