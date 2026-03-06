Paritaria docente en Provincia: los gremios aceptaron la suba del 7,5% y Kicillof cerró el acuerdo por dos meses

- Advertisement -

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires aceptaron este viernes la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial y cerraron la paritaria por los próximos dos meses. Con el aval de las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), el gobernador Axel Kicillof logró destrabar la negociación luego del paro que había marcado el inicio del ciclo lectivo.

La oferta contempla un aumento total del 7,5% para el bimestre marzo-abril, distribuido en un 5% en marzo y un 2,5% en abril, además de una bonificación no remunerativa de $28.700 denominada “Compensación FONID/Conectividad”. El acuerdo también incluye una cláusula de monitoreo en la primera quincena de mayo y la reapertura de las negociaciones en junio, en función de la evolución de la inflación.

La propuesta fue aprobada por los gremios que integran el FUDB: AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba, que representan a la mayoría de los docentes bonaerenses.

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, explicó que el incremento también alcanzará a los jubilados del sector. “Los porcentajes de incremento salarial de la oferta aprobada por los congresales será percibida también por los jubilados”, señaló.

Además, destacó que el acuerdo incluye un mecanismo de compensación ante la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). “La propuesta incluye una bonificación que viene a compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente”, agregó.

Cómo impacta en los salarios docentes

Tras la actualización acordada, los salarios iniciales de algunos cargos docentes quedarán de la siguiente manera:

Maestro de Grado (MG): Marzo: $800.084 Abril: $850.053

Maestro de Grado jornada completa: Marzo: $1.600.168 Abril: $1.700.106

Maestro de Grado con quinta hora: Marzo: $1.005.638 Abril: $1.060.424

Profesor con 20 módulos: Marzo: $1.032.198 Abril: $1.113.838



Disidencias y posible paro

En paralelo a la aceptación mayoritaria del acuerdo, un sector disidente dentro de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) rechazó la propuesta salarial y convocó a un paro para la próxima semana.

Sin embargo, desde el propio gremio señalaron que la medida de fuerza tendría un impacto reducido y limitado a algunos establecimientos, ya que la conducción sindical y la mayoría de las seccionales avalaron el acuerdo con la provincia.

De esta manera, el gobierno bonaerense logra cerrar temporalmente el frente salarial docente y garantizar la continuidad de las clases durante el inicio del ciclo lectivo, al menos hasta la próxima revisión prevista para mediados de año.