La UCR bonaerense adelantó su elección interna al 7 de junio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires Province definió adelantar su elección interna para el próximo 7 de junio, tres meses antes de la fecha originalmente prevista del 6 de septiembre, en un intento por normalizar la conducción partidaria luego de la crisis institucional que atraviesa desde el año pasado.

Ese día se elegirán las nuevas autoridades del Comité Provincia, órgano central del radicalismo bonaerense. La decisión se tomó en una reunión realizada en La Plata, donde se logró el quórum necesario gracias a la presencia de siete de los diez dirigentes que debían definir el calendario electoral interno.

La moción para adelantar los comicios fue impulsada por el sector encabezado por el senador nacional Maximiliano Abad, quien logró reunir el respaldo de distintos espacios internos del partido. Entre los dirigentes que acompañaron la iniciativa se encuentran el presidente del radicalismo nacional, Martín Lousteau, además de referentes históricos como Daniel Salvador y Gustavo Posse.

La postura se impuso frente al planteo del actual presidente del Comité Provincia, Miguel Fernández, quien prefería mantener la fecha original de septiembre para realizar la elección interna.

Un intento de cerrar la crisis partidaria

Desde el espacio de Abad sostienen que el radicalismo bonaerense necesita resolver cuanto antes su crisis de conducción para poder reorganizarse políticamente y recuperar protagonismo en el escenario provincial.

El argumento central de ese sector es que una conducción legitimada por el voto interno permitirá fortalecer a los intendentes radicales, ordenar las tensiones internas y comenzar a construir una alternativa competitiva de cara a los próximos desafíos electorales.

La crisis institucional del partido se originó tras la inconclusa elección interna de 2025, cuyos resultados nunca lograron consolidar una conducción estable. Ante la cercanía de las elecciones generales de ese año, las distintas corrientes del partido acordaron una tregua interna y conformaron un esquema transitorio de conducción.

Ese acuerdo derivó en la creación de autoridades provisorias tanto en el Comité Provincia como en la Convención partidaria, integradas por representantes de los distintos sectores internos. Sin embargo, con el paso de los meses las alianzas internas comenzaron a modificarse y el equilibrio político se volvió cada vez más frágil.

Prepararse para un posible adelantamiento electoral

En la dirigencia radical bonaerense también pesa otro factor: la posibilidad de que el calendario electoral provincial vuelva a modificarse.

Distintos referentes del partido consideran que un eventual desdoblamiento de las elecciones en la provincia podría derivar en un adelantamiento de los comicios generales del próximo año. Ante ese escenario, creen necesario ordenar la estructura partidaria lo antes posible para llegar mejor preparados a la disputa electoral.

Por ese motivo, el adelantamiento de la elección interna aparece como un paso clave para redefinir liderazgos, reorganizar el partido y comenzar a delinear una estrategia política hacia 2027, el horizonte en el que el radicalismo busca recuperar peso en la política bonaerense.