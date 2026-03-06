viernes, marzo 6, 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires creó el Registro de Casos de Género

La iniciativa, establecida mediante el Acuerdo Nº 4220, busca centralizar información sobre desigualdades estructurales por razones de género y optimizar la respuesta judicial con perspectiva de género.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso la creación del Registro de Casos de Género (RCG), con el objetivo de centralizar la información sobre situaciones en las que se detecten desigualdades estructurales por motivos de género. La medida fue establecida a través del Acuerdo Nº 4220.

El nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales del Tribunal y se constituirá como una herramienta clave para fortalecer la coordinación interjurisdiccional y mejorar los mecanismos de seguimiento de las políticas judiciales en materia de género.

Según explicaron desde la Corte, la implementación del RCG permitirá obtener datos precisos que faciliten la evaluación y el perfeccionamiento del abordaje de los conflictos atravesados por asimetrías de género.

El alcance del Registro no se limita únicamente a los casos de violencia, sino que incluye también situaciones de discriminación, desigualdad o afectación diferenciada. Esta perspectiva integral busca garantizar un análisis contextual completo, que permita la adopción de decisiones judiciales con efectiva perspectiva de género, mejorando así la calidad de la respuesta institucional ante vulnerabilidades detectadas.

Con esta iniciativa, la Suprema Corte de Justicia reafirma su compromiso con la igualdad de género y la justicia inclusiva, incorporando herramientas concretas para la toma de decisiones más informadas y sensibles a las particularidades de cada caso.

 

