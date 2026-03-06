Esteban Naudín: “Es momento de dejar la queja, pasar a la acción y hacer la diferencia en Nueve de Julio”

- Advertisement -

Esta semana, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio abrió sus sesiones con un mensaje claro de su presidente, Esteban Naudín. Tras la presentación de la intendenta María José Gentile en la Apertura de las Sesiones Ordinarias, Naudín instó a concejales y al Ejecutivo a “empezar a mostrar un cambio desde acá y trabajar en conjunto para el bien de los nuevejulenses”.

En diálogo en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Maxima 89.9, el abogado explicó que su gestión busca poner el foco en proyectos concretos que mejoren la vida de los vecinos, más allá de anuncios grandilocuentes o diferencias partidarias. “La diferencia se hace trabajando, con acciones, no con simples expresiones de deseo”, aseguró, enfatizando la necesidad de dar continuidad a las iniciativas del Concejo y hacerlas realidad.

El presidente del cuerpo legislativo destacó también la importancia de una mirada localista y de soluciones inmediatas: desde mejorar la limpieza de la ciudad y el mantenimiento de calles hasta apoyar proyectos comunitarios en clubes e instituciones, donde la acción concreta supera a los discursos. Como ejemplo, mencionó la labor del Club Atlético Quiroga y su nueva comisión directiva, que está llevando adelante proyectos con participación de vecinos más allá de sus simpatías deportivas.

Naudín subrayó además la relevancia de la transparencia y de la correcta distribución de recursos: “Cuando la provincia recibe fondos de la Nación, gran parte se va fuera del distrito; necesitamos que al menos un 20 o 25% permanezca acá para poder ejecutar obras y mejorar la infraestructura local”, señaló.

El presidente también hizo un llamado a la responsabilidad individual y comunitaria: “No podemos vivir como extranjeros en nuestra propia ciudad. Cada uno tiene un rol: el municipio debe garantizar servicios, pero los vecinos también debemos actuar y colaborar para mejorar el espacio donde vivimos”.

Finalmente, Naudín afirmó que su prioridad es que el Concejo Deliberante funcione bajo normas claras y que los proyectos sean evaluados por su factibilidad y utilidad real para la comunidad. “Es momento de dejar la queja y pasar a la acción. Si no lo hacemos, nadie más lo hará por nosotros”, concluyó.

