Día Internacional del Escultor: reconocimiento a la creatividad, la técnica y la pasión detrás de cada obra

Cada 6 de marzo se conmemora el Día Internacional del Escultor, una jornada dedicada a quienes transforman materiales como mármol, bronce, madera o barro en verdaderas obras de arte. La fecha busca destacar la importancia de este oficio, que ha dejado un legado imborrable en la historia del arte mundial.

Origen de la celebración

El Día del Escultor se estableció para recordar el nacimiento del maestro italiano Miguel Ángel Buonarroti, nacido el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Roma. Reconocido como escultor, pintor, arquitecto y poeta, Miguel Ángel creó algunas de las piezas más emblemáticas del Renacimiento, entre ellas David, La Piedad y el Cristo de La Minerva. Su influencia sigue presente en generaciones de artistas alrededor del mundo.

Grandes escultores a lo largo de la historia

Además de Miguel Ángel, otros escultores han marcado la historia del arte:

Alexander Calder (EE. UU.): creador del móvil y precursor de la escultura cinética. Obras destacadas: Las nubes, El Circo de Calder.

Antonio Canova (Italia): representante del neoclasicismo. Obras: Eros y Psique, Las Tres Gracias.

Auguste Rodin (Francia): padre de la escultura moderna. Obras: El Pensador, El Beso, La Puerta del Infierno.

Donatello (Italia, Renacimiento): maestro del relieve stiacciato. Obras: David, Gattamelatta.

Fernando Botero (Colombia): conocido por el boterismo. Obras: Gato, La Mujer con Espejo.

Gian Lorenzo Bernini (Italia, Barroco): creador de Apolo y Dafne, El Rapto de Proserpina.

(Italia, Barroco): creador de Apolo y Dafne, El Rapto de Proserpina. Louise Bourgeois (Francia, contemporánea): obras emblemáticas como Araña, Mamá y Arco de Histeria.

Curiosidades sobre esculturas

Los materiales más utilizados son mármol, bronce, piedra, madera y barro.

La ciudad de Resistencia, en Chaco, Argentina, es conocida como “la ciudad de las esculturas” y alberga la Bienal Internacional de Esculturas.

Los Moai de la Isla de Pascua, tallados entre los siglos XIII y XVI, son un ejemplo de esculturas monumentales de la etnia Rapanui.

El Cristo Redentor de Río de Janeiro mide 38 metros de altura sobre un pedestal de 8 metros.

Salvatore Garau, artista conceptual italiano, vendió una escultura invisible por 18.300 dólares.

La Esfinge de Guiza en Egipto mide unos 20 metros de altura y 74 metros de longitud, siendo una de las esculturas más icónicas del mundo.

El Día Internacional del Escultor invita a valorar la dedicación y creatividad de quienes trabajan con sus manos y su imaginación para dar forma al arte.