Corte programado de energía eléctrica en tramo de la Ruta 5 este sábado 7 de marzo

La Cooperativa de Electricidad y Servicios (CeyS) comunicó que el próximo sábado 7 de marzo se llevará a cabo un corte de energía eléctrica programado en un sector de la Ruta 5, identificado en el mapa oficial con líneas rojas. El horario estimado de la interrupción será de 06:00 a 08:00 hs, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento que aseguren la correcta prestación del servicio.

Desde la CeyS se recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias para minimizar molestias durante el corte. Además, se aclaró que, en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados y se informará la nueva fecha oportunamente.