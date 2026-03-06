Alejo Fabiano: La guerra y el petróleo sacuden los mercados y desafían a Argentina

- Advertisement -

En el marco de su participación en el programa “Modo Inversiones”, Alejo Fabiano brindó un análisis exhaustivo sobre la situación financiera global y su repercusión en Argentina, en un contexto marcado por tensiones internacionales y un aumento de la incertidumbre en los mercados emergentes.

Durante el dialogo en Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Fabiano destacó que, a pesar de que bancos internacionales mantienen la tenencia de bonos argentinos, recomiendan precaución debido a la salida de fondos de mercados emergentes provocada por la guerra. “El research de los bancos indica que, si bien se mantienen posiciones, se saldría de un trade que gana un 11% en dólares”, señaló, subrayando el impacto global del reciente incremento del precio del petróleo, que alcanzó máximos de 20 meses.

Guerra y petróleo: un shock energético mundial

El jóven economista, explicó que la escalada bélica comenzó con ataques a Irán, motivados por negociaciones entre Israel y Estados Unidos frente al desarrollo nuclear iraní y su arsenal de misiles balísticos. El analista calificó la respuesta iraní como estratégica y calculada: “Irán no puede ser invadido fácilmente, posee un ejército de un millón de personas y controla geográficamente el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo”.

El impacto en los mercados es inmediato: las acciones vinculadas al petróleo se beneficiaron de un aumento del 25% en la última semana, pero, según Fabiano, es imposible hablar de ganadores, ya que la inflación global se acelera y el comercio mundial se paraliza. El Pentágono, afirmó el especialista, estima que la guerra podría prolongarse hasta septiembre, intensificando el shock energético.

Efectos sobre Argentina

Para Argentina, el escenario presenta tanto riesgos como oportunidades. Fabiano señaló que, siendo un país exportador de petróleo y gas, podría beneficiarse de los aumentos de precios, aunque la paralización del comercio mundial limita estas ventajas. Además, destacó que la incertidumbre global afecta directamente los costos logísticos y la producción agrícola, incluyendo la cosecha de trigo, con márgenes amenazados por el alza de los precios de insumos como la urea.

“Hoy los mercados tienen miedo; nadie sale ganando de esta guerra”, concluyó Fabiano, quien también enfatizó la necesidad de prudencia en la toma de decisiones de inversión.

El analista económico recordó la importancia de seguir los conflictos más allá de los números y recomendó mantener la calma en los mercados: “Es fundamental entender lo que pasa detrás de los conflictos para cuidar los ahorros y tomar decisiones financieras conscientes”.

La entrevista completa con Alejo Fabiano puede escucharse en Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Vision Plus TV, donde seguirá ofreciendo análisis y recomendaciones sobre el escenario económico y financiero global.