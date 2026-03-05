Transformación digital en la higiene y seguridad: Un nuevo horizonte para los profesionales

- Advertisement -

El Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (CPHS) lanzó “Transformación Digital y Formación Profesional 4.0”, una iniciativa que busca revolucionar el ejercicio profesional en un contexto de cambios tecnológicos y productivos. La presentación se realizó en la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, con el respaldo del Gobierno bonaerense. Lorenzo Gómez, presidente del CPHS, destacó la importancia de esta iniciativa para ordenar y planificar la agenda de capacitaciones y presentar la oferta académica 2026. La jornada contó con la presencia de destacados profesionales y empresarios, quienes destacaron el avance hacia la digitalización de la documentación y la gestión profesional. Se presentaron programas de estudio innovadores y se anunció la implementación de firma digital de documentos, lo que permitirá una mayor eficiencia y seguridad en la gestión. La iniciativa también incluye la presentación de Génesis App, una herramienta para la digitalización integral de la gestión profesional. El “Mes de la Higiene y Seguridad” será el próximo punto fuerte de la agenda, con actividades en diferentes puntos de la provincia.