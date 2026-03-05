jueves, marzo 5, 2026
General

Se realizan obras de bacheo en la calle San Juan

Los trabajos se realizan en la calle San Juan entre Cavallari y La Rioja trabajos se realizan

0
La Municipalidad de Nueve de Julio lleva adelante trabajos de bacheo en calle San Juan, en el tramo comprendido entre Cavallari y La Rioja, donde actualmente se intervienen dos paños deteriorados de la calzada.

Debido a las tareas, el tránsito permanece cerrado en ese sector mientras se desarrollan las obras, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.

Una vez finalizada la reparación de los dos baches actualmente en ejecución, los trabajos continuarán con otro paño contiguo, en el marco del plan de mantenimiento y recuperación de la red vial urbana.

 

 

