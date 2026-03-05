Se propone mejoras en el Playón Polideportivo Plaza “de los niños” Jesús Abel Blanco

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Concejo Deliberante de Nueve de Julio ha recibido una propuesta para el mejoramiento y la ampliación del Playón Polideportivo Plaza “de los niños” Jesús Abel Blanco. Este proyecto busca transformar el espacio en un centro integral de deportes y recreación al aire libre, promoviendo la inclusión y el bienestar de los jóvenes y vecinos de la ciudad.

En el escrito presentado por La Libertad Avanza, se resalta la importancia de la plaza como un lugar de encuentro para la comunidad. El playón actualmente cuenta con una cancha de básquet, pero la propuesta pretende ampliar la infraestructura deportiva, incorporando canchas de fútbol y voley para dar más opciones de actividades recreativas.

Se argumenta que la inclusión de estos nuevos espacios deportivos permitirá potenciar el uso del lugar, ofreciendo alternativas para la práctica de deportes entre niños, adolescentes y jóvenes, contribuyendo a su desarrollo físico y social. Además, se menciona que estos espacios podrían ser utilizados para la implementación de programas municipales de integración y contención social como Envión.

El proyecto también subraya la importancia de promover hábitos saludables, tanto a través de la actividad física como del aprovechamiento de los espacios públicos para fortalecer el tejido comunitario.

La propuesta de los concejales libertarios

Con base en estos considerandos, el proyecto de comunicación que se ha puesto a consideración del Concejo Deliberante propone lo siguiente:

Evaluación de la adecuación del Playón Polideportivo : Solicitar al Departamento Ejecutivo que evalúe la posibilidad de adecuar el espacio para que funcione como un playón polideportivo a cielo abierto, con el fin de fomentar actividades deportivas y recreativas.

: Solicitar al Departamento Ejecutivo que evalúe la posibilidad de adecuar el espacio para que funcione como un playón polideportivo a cielo abierto, con el fin de fomentar actividades deportivas y recreativas. Ampliación de las instalaciones deportivas : Se propone la incorporación de canchas de fútbol y voley, sumando más opciones para la práctica deportiva, además de la cancha de básquet ya existente.

: Se propone la incorporación de canchas de fútbol y voley, sumando más opciones para la práctica deportiva, además de la cancha de básquet ya existente. Promoción de la integración social: Se sugiere que el espacio sea utilizado para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el marco de programas municipales como Envión, fomentando la inclusión social y la participación activa de los jóvenes.

Con este proyecto, se busca no solo mejorar la infraestructura del playón, sino también aprovechar al máximo los recursos públicos disponibles para promover la salud, el deporte y la integración social en el corazón de la ciudad.