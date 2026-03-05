Modo Trascendencia: Reflexiones sobre los valores y lo espiritual en el mundo real con el Padre Daniel Camagna

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Desde este jueves, todos los jueves a las 9:30, comienza en ‘Despertate’ de Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV el ciclo Modo Trascendencia, el segmento tele-radial donde el Padre Daniel Camagna reflexionará sobre la importancia de los valores en la vida cotidiana y cómo el camino espiritual puede ayudarnos a ser mejores personas.

Este año, el tema central será transmitir valores y la trascendencia como eje, explorando la realidad cotidiana y cómo este nos afecta en la vida diaria. Modo Trascendencia busca integrar lo espiritual y lo material, para encontrar un equilibrio que nos permita vivir de manera más plena y reflexiva.

Reflexiones iniciales del Padre Camagna

Durante su intervención, el Padre Daniel destacó la importancia de “salir de uno mismo” y trascender el egoísmo para abrirse a los demás. Hizo un paralelo con las enseñanzas de Humberto Eco, quien siempre se refirió a Dios como “el otro” con mayúsculas, un concepto que invita a mirar más allá de uno mismo.

En esta nueva temporada de Modo Trascendencia, el Padre Camagna desafía a sus oyentes a reflexionar sobre lo espiritual y lo místico en el mundo actual, marcado por un creciente materialismo. Según el padre, el reto radica en integrar lo material con lo espiritual sin caer en una falsa dicotomía, como la que proponía el pensamiento cartesiano.

El desafío de la trascendencia en la sociedad contemporánea

El padre también planteó cómo las divisiones entre lo espiritual y lo material a menudo generan una ruptura insana, invitando a sus oyentes a pensar en cómo podemos integrar ambos aspectos para no vivir de forma fragmentada. “El alma y el cuerpo, lo espiritual y lo material, deben convivir y complementarse”, dijo el Padre Camagna, citando a filósofos como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino.

¿Cómo vive el cristianismo esta integración?

En uno de los pasajes más profundos, el Padre recordó la esencia del cristianismo como religión de la encarnación, destacando que en el cristianismo lo espiritual se integra con lo terrenal. “Dios se hizo hombre”, una idea revolucionaria en su tiempo que rompió con las concepciones de divinidad de las culturas hebrea y greco-romana.

Este concepto de integración también resuena con los milagros de Jesús, que fueron una manifestación de su trascendencia al penetrar en el mundo material. Según el Padre Camagna, el cristianismo invita a trascender lo puramente terrenal y a integrar lo espiritual con nuestras vidas cotidianas.

La conexión entre lo místico y lo real

Al ser preguntado sobre cómo jugaría lo místico y lo espiritual en este mundo tan materialista, el Padre respondió con una analogía entre lo espiritual y lo material, insistiendo en que debemos evitar la división tajante entre ambos. Los valores trascendentales, como el amor y la empatía, son las herramientas necesarias para lograr esa integración.

Cine, misticismo y emociones

El Padre Camagna también se refirió a la película Los Domingos, que se estrenó en España, y que trata sobre los dilemas espirituales dentro de una familia. El filme explora cómo la vocación religiosa de una joven genera un torbellino de emociones, tensiones y reflexiones dentro de un hogar no practicante. Esta obra, para el Padre, ilustra perfectamente cómo las decisiones espirituales pueden afectar profundamente a las emociones y relaciones humanas.

Reflexión final: Buscar lo trascendente

El Padre concluyó esta primera entrega de Modo Trascendencia invitando a los teleoyentes a no dejar de buscar la trascendencia. “El desafío es integrar lo espiritual y lo material, no para oponerlos, sino para vivirlos juntos en el camino hacia el crecimiento personal y colectivo”, dijo.

Este ciclo promete ser una oportunidad para aquellos que buscan una reflexión profunda sobre cómo los valores espirituales y místicos pueden incidir en su vida diaria.

El próximo encuentro será este jueves a las 9:30. ¡No te lo pierdas!