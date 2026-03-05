La CEyS programó un corte de luz por mantenimiento de la red eléctrica en un sector de la ciudad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Cooperativa de Energía de 9 de Julio informa que el viernes 6 de marzo de 2026, entre las 07:30 y las 10:30 horas, se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en un sector de la ciudad.

La interrupción del servicio se realiza por tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red, con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad del suministro. La zona afectada se encuentra claramente delimitada en la imagen oficial con líneas rojas.

Se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el lapso del corte y tener en cuenta que, si se presentan condiciones climáticas adversas, las tareas se reprogramarán hasta nuevo aviso.

La Cooperativa agradece la comprensión y colaboración de los usuarios.

#ceys9dejulio #corteprogramados