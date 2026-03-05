jueves, marzo 5, 2026
General

La CEyS programó un corte de luz por mantenimiento de la red eléctrica en un sector de la ciudad

La suspensión del suministro eléctrico será de 07:30 a 10:30 horas

La Cooperativa de Energía de 9 de Julio informa que el viernes 6 de marzo de 2026, entre las 07:30 y las 10:30 horas, se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en un sector de la ciudad.

La interrupción del servicio se realiza por tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red, con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad del suministro. La zona afectada se encuentra claramente delimitada en la imagen oficial con líneas rojas.

Se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el lapso del corte y tener en cuenta que, si se presentan condiciones climáticas adversas, las tareas se reprogramarán hasta nuevo aviso.

La Cooperativa agradece la comprensión y colaboración de los usuarios.

