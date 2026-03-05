La ‘CEyS’ avanza en la puesta en marcha de su nueva sede de Telemedicina en la ciudad de 9 de Julio

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Nueve de Julio (CEyS) continúa avanzando en el desarrollo de su nueva estación de Telemedicina, que comenzará a brindar servicio a partir del próximo viernes 13 de marzo.

En la sede de la cooperativa, se llevó a cabo una capacitación especializada dirigida al equipo de enfermería que operará esta moderna estación, un espacio destinado a ofrecer atención médica remota a los asociados las 24 horas del día, los 365 días del año.

Durante la jornada, los profesionales locales recibieron formación en el uso de la tecnología de última generación proporcionada por SCOT 24, la empresa de telemedicina contratada por la cooperativa para implementar este servicio innovador. La capacitación tiene como objetivo garantizar que los enfermeros y enfermeras estén completamente preparados para operar las herramientas necesarias para el correcto funcionamiento de la estación.

Matías Losinno, Presidente del Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno, destacó la importancia de esta iniciativa para la comunidad: “Es un día muy importante para la cooperativa, ya que comenzamos a capacitar al personal de enfermería que va a formar parte de la nueva estación de telemedicina. Estamos ofreciendo un servicio muy esperado por la comunidad, con la posibilidad de atención médica durante todo el año, las 24 horas del día. Además, esta iniciativa también genera nuevas fuentes laborales para los profesionales de la salud locales”, expresó Losinno.

Por su parte, Diego Laporte, representante de SCOT 24, agregó: “Estamos aquí para brindar la capacitación necesaria a las enfermeras y enfermeros, quienes serán los encargados de operar el equipo a partir del viernes. Esta es una gran oportunidad para la comunidad de 9 de Julio, ya que la telemedicina no solo permitirá un acceso rápido y seguro a la atención médica, sino también una respuesta eficiente ante cualquier urgencia o consulta.”

Con esta nueva estación, la CEyS refuerza su compromiso con la salud y bienestar de la comunidad de 9 de Julio, integrando tecnología avanzada para mejorar la atención médica a distancia, una necesidad cada vez más importante en la actualidad.

