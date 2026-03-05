Julio Bordone: ‘El Concejo que viene debería ser el de un Nueve de Julio más unido y comprometido para superar desafíos’

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una entrevista este jueves en Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Julio Bordone, concejal del PRO, ofreció un análisis profundo sobre la situación de Nueve de Julio, haciendo énfasis en los retos actuales que enfrenta la administración de la Intendente María José Gentile, especialmente en lo relacionado con los recursos limitados y las dificultades estructurales.

Bordone expresó su apoyo al enfoque humanitario de Gentile en la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, quien, según él, ha demostrado una profunda sensibilidad y compromiso social, no solo desde su rol de Jeja Comunal-gestora, sino también como médica. “El mensaje de María José fue claro, cargado de humanidad, y reflejó las dificultades reales que estamos atravesando en Nueve de Julio. Gobernar es decidir, y las decisiones han sido difíciles, sobre todo con una crisis hídrica que ha desajustado el presupuesto”, afirmó Bordone.

El desafío del presupuesto y las prioridades municipales

Bordone destacó que los recursos municipales son escasos y que el impacto de la crisis hídrica ha desplazado muchas de las prioridades que la administración tenía planeadas, como obras públicas y mejoras en infraestructura. “No hubo una sola localidad que quedara aislada por la emergencia, pero las demandas fueron tantas que las decisiones no fueron suficientes para satisfacerlas todas”, explicó.

Aseguró que el recorte de horas extras y la reorientación de recursos hacia emergencias es un ejemplo de la falta de margen para llevar a cabo una gestión más eficiente. “Las tasas municipales son insuficientes, y la caída de la coparticipación hace aún más difícil cumplir con las necesidades de la ciudad”, agregó.

Crisis vial: la falta de inversión en infraestructura

En cuanto a la situación de la red vial, Bordone también expresó su preocupación. Las tasas actuales, aseguró, no alcanzan para cubrir siquiera el mantenimiento básico de los caminos rurales. “La infraestructura vial es clave para la producción y la vida diaria, pero no alcanza con la tasa actual. Las obras de infraestructura necesarias requieren un esfuerzo mucho mayor, y esto solo se puede lograr con el compromiso del sector productivo, la Nación y la Provincia”, subrayó Bordone.

El concejal agregó que es fundamental que todos los actores involucrados—incluyendo productores y transportistas—se comprometan con la inversión necesaria para asegurar la viabilidad de los caminos y la continuidad de la producción local.

Desarrollo urbano y un futuro planificado para Nueve de Julio

Otro tema que Bordone trató con entusiasmo fue el desarrollo urbano de la ciudad, mencionando que el crecimiento desordenado de la última década ha complicado la prestación de servicios. “La ciudad ha crecido de manera exponencial, y es muy difícil cubrir tantas necesidades. La presentación del nuevo código urbano busca ordenar ese crecimiento y hacerlo de manera planificada, pensando en el futuro de 9 de Julio”, comentó Bordone.

Sobre el futuro de la ciudad, Bordone destacó que la reordenación urbana y el trabajo conjunto con actores locales, como la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural, son esenciales para asegurar un desarrollo sostenido en el tiempo. “Este es un proyecto a largo plazo, y debe estar alineado con las necesidades de todos los sectores, porque lo que está en juego es la calidad de vida de los ciudadanos de 9 de Julio”, afirmó.

La crisis de residuos: una necesidad urgente de transformación cultural

En cuanto al manejo de residuos, Bordone hizo un llamado a la conciencia ciudadana, señalando que el problema del basural no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de educación. “Lo que falta es un cambio cultural. El sistema de recolección de residuos no puede funcionar si no se educa a los ciudadanos para que colaboren, separando los residuos en origen. El trabajo debe ser conjunto, desde la ciudadanía hasta la política”, expresó.

El concejal también destacó que la municipalidad ha avanzado en el traslado de residuos, pero las dificultades persisten por la falta de recursos y la falta de compromiso por parte de ciertos sectores. “Es necesario que todos los actores se involucren, y que dejen de lado las mezquindades políticas”, concluyó Bordone.

Un llamado a la unidad política y social para el desarrollo

Finalmente, Bordone reflexionó sobre el panorama político local, señalando que las actitudes mezquinas y las críticas destructivas de algunos sectores no ayudan a avanzar en la solución de los problemas. “Las críticas sin propuestas no sirven. Es necesario trabajar en conjunto, discutir ideas y no personas, para garantizar un futuro mejor para todos”, concluyó.

Bordone enfatizó la importancia de superar las divisiones políticas y trabajar unidos para lograr un 9 de Julio más próspero, destacando que los recursos de la Nación y la Provincia son esenciales para resolver los problemas de infraestructura, pero que la participación activa de todos los sectores también es crucial.

Con una mirada crítica pero constructiva, Julio Bordone trazó un panorama claro sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el municipio de 9 de Julio. El concejal del PRO hizo un llamado a la unidad y al compromiso de todos los sectores para enfrentar las crisis actuales y garantizar un desarrollo ordenado y sostenible para el futuro.