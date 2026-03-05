Italia convoca a votar: El referéndum sobre justicia podría depender del voto bonaerense

- Advertisement -

Italia enfrenta un referéndum crucial que podría cambiar la estructura judicial de la tercera economía de Europa. La reforma judicial, impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, se someterá a votación el próximo 22 y 23 de marzo. El país europeo busca definir el futuro de su justicia a través de una reforma constitucional que separa las carreras de jueces y fiscales, además de introducir cambios en el Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Con más de un millón de ciudadanos italianos viviendo en Argentina, muchos de ellos en la provincia de Buenos Aires, el voto en el exterior se vuelve decisivo. Nueve de Julio, como parte de este vasto territorio bonaerense, tiene una importante cantidad de ciudadanos con doble nacionalidad que deberán votar por correo, ya que se trata de un referéndum vinculante sobre la reforma judicial italiana.

El texto de la reforma, conocido como “Riforma della Magistratura”, busca una reorganización del sistema judicial, separando las funciones de jueces y fiscales y creando órganos autónomos para cada uno. Sin embargo, las críticas apuntan a que podría aumentar la influencia política sobre los fiscales, lo que genera una controversia nacional.

El voto de los argentinos en Italia

Italia cuenta con la mayor comunidad de italianos fuera del país en Argentina, superando a Alemania, Brasil, y Francia. La gran cantidad de votantes en suelo argentino se convierte en un factor determinante, ya que podrían ser el 25% del total de los sufragantes en América Latina.

El referéndum no requiere alcanzar un quórum de participación. Esto significa que el voto en el exterior, en países como Argentina, puede ser decisivo, incluso si no se alcanza el 50% de participación. Este dato destaca la importancia del voto en distritos como Nueve de Julio, donde muchos italianos serán llamados a elegir sobre el futuro de la justicia en su país de origen.

¿Qué se vota exactamente?

La reforma propone la separación de las carreras de jueces y fiscales, actualmente unidos en un mismo cuerpo, con la finalidad de evitar conflictos de intereses y fortalecer la imparcialidad del sistema judicial. También se plantea la creación de una “Alta Corte Disciplinare” independiente, lo que generó controversias debido a su posible politización.

Los defensores de la reforma sostienen que es esencial para una justicia más justa y eficiente en Italia, mientras que los opositores argumentan que puede ser un intento de someter a los fiscales al poder político.

Con las votaciones en marcha y la fecha del 22 y 23 de marzo acercándose rápidamente, los italianos en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, tienen la oportunidad de influir en un cambio que podría marcar un hito en la historia judicial de Italia.

¿Cómo votar?

Los ciudadanos italianos residentes en Argentina deben haber recibido en sus domicilios los sobres con las boletas para emitir su voto. Estos deberán ser devueltos por correo antes del 16 de marzo, o personalmente en el consulado hasta el 19 de marzo a las 16 horas. La comunidad en Nueve de Julio, con una fuerte conexión con Italia, estará pendiente de este proceso, sabiendo que su participación podría ser crucial.

El futuro judicial de Italia está en manos de millones de votantes, y los ciudadanos italianos en Argentina tienen la posibilidad de marcar la diferencia.