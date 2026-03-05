Gentile gestionó en La Plata obras, seguridad y soluciones ambientales para Nueve de Julio

- Advertisement -

La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la ciudad de La Plata, donde mantuvo una serie de reuniones con funcionarios del gobierno bonaerense para avanzar en proyectos vinculados al servicio de agua potable, la gestión ambiental, la seguridad y la regularización de escrituras para vecinos e instituciones del distrito.

Las gestiones se enmarcan en una estrategia del municipio orientada a fortalecer servicios esenciales y obtener acompañamiento provincial para resolver problemáticas estructurales que afectan a la comunidad.

Mejoras y ampliación de la planta potabilizadora

En primer término, la jefa comunal mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades del directorio de Aguas Bonaerenses S.A., empresa responsable del servicio de agua potable en la ciudad.

Durante la reunión se dialogó sobre los avances del proyecto de mejoras y ampliación de la planta potabilizadora, una obra considerada clave para incrementar la capacidad de producción de agua y optimizar la calidad del servicio que reciben los vecinos.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar mayor cantidad y mejor calidad de agua potable para la ciudad, acompañando el crecimiento urbano y fortaleciendo la infraestructura existente.

Asimismo, se analizó la proyección a futuro de esta obra, que permitirá avanzar en la posibilidad de incorporar al servicio a los vecinos del sector de Barrios Unidos, ampliando así la cobertura y dando respuesta a una demanda histórica de quienes residen en esa zona.

Gestiones ambientales ante el incendio del basural

En el marco de la situación generada por el incendio registrado en el basural a cielo abierto del distrito, Gentile también realizó gestiones en el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Tras un informe técnico elaborado por equipos de la cartera ambiental, la intendenta mantuvo una reunión de trabajo con la ministra Daniela Vilar, en la que se expuso en detalle la situación actual del predio, las tareas que se vienen desarrollando para contener el foco ígneo y las acciones de control que se realizan de manera permanente.

Durante el encuentro se planteó además la necesidad de contar con acompañamiento de la Provincia para avanzar en el proyecto de un relleno sanitario, considerado una solución estructural para abordar de manera definitiva la gestión de residuos en el distrito.

En ese marco, se acordó avanzar en la implementación del programa Mi Provincia Recicla, una iniciativa que fortalece las políticas de separación en origen que ya se desarrollan en el municipio.

A través de este programa, el distrito podrá acceder a capacitaciones, talleres, herramientas de trabajo y apoyo logístico para mejorar y ampliar el sistema de reciclado. Entre los compromisos asumidos se encuentra también la entrega de un camión abierto destinado a potenciar las tareas de recuperación de materiales reciclables.

De la reunión participaron además la concejal Malena Defunchio y funcionarios del área ambiental provincial.

Seguridad: avance del convenio multiagencia

La agenda incluyó también una reunión con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en la sede del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El eje principal del encuentro fue el avance en la puesta en funcionamiento del convenio de multiagencia, una herramienta destinada a fortalecer el trabajo coordinado entre distintos servicios de seguridad y emergencia que actúan en el distrito.

El sistema integrará el accionar de Bomberos, el servicio de emergencias médicas, el sistema 911, la Policía Comunal y la Guardia Urbana, con el objetivo de optimizar recursos, mejorar los tiempos de respuesta y brindar mayor seguridad a la comunidad.

Durante la reunión también se planteó la problemática vinculada a la falta de agentes policiales en el distrito. En este sentido, desde la cartera provincial se analizó la posibilidad de reforzar el plantel policial, con el posible envío de 13 nuevos efectivos y apoyo logístico para fortalecer el trabajo de la Policía Comunal.

Además, se evaluó la posibilidad de realizar operativos específicos vinculados al control de motos, con la participación de fuerzas especiales como la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas.

Avances en la regularización de escrituras

Finalmente, la intendenta llevó adelante gestiones en la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde se avanzó en la regularización y pronta obtención de escrituras que se encontraban pendientes de entrega en el distrito.

Este proceso resulta fundamental para brindar seguridad jurídica tanto a instituciones como a familias de Nueve de Julio, garantizando el acceso a un derecho esencial y aportando previsibilidad y tranquilidad a cada beneficiario.

Las gestiones apuntan a destrabar trámites históricos y avanzar en la transformación de procesos administrativos en soluciones concretas para los vecinos del distrito.