Furlán se impuso con amplitud en Zárate-Campana y se encamina a renovar su mandato frente a la UOM

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, logró una contundente victoria en la seccional Zárate-Campana, un resultado que lo deja prácticamente encaminado a renovar su mandato al frente del sindicato por un nuevo período de cuatro años.

La lista Violeta Azul, encabezada por Furlán, obtuvo el 85% de los votos y superó con amplia diferencia a la lista Naranja que lideró Ángel Derossi, ex secretario de Organización del gremio a nivel nacional que renunció a su cargo en diciembre para competir contra el actual titular en su propio distrito.

La elección, que se desarrolló durante tres jornadas consecutivas —lunes, martes y miércoles— en la seccional Zárate-Campana, tuvo además un carácter histórico: fue la primera vez que un secretario general nacional de la UOM debió enfrentar una lista opositora en su seccional de base.

Un resultado clave para la conducción nacional

El triunfo de Furlán en el distrito que conduce desde hace 18 años era considerado estratégico para su proyección nacional. Desde 2022, el dirigente lidera la UOM y el resultado en su bastión tenía un fuerte peso político de cara al Congreso Nacional del gremio, que el próximo 18 de marzo definirá la conducción nacional para el período 2026-2030.

En paralelo con la elección en Zárate-Campana, se realizaron comicios en 54 seccionales del país. En la mayoría de los casos ya fueron proclamadas las nuevas autoridades locales por las juntas electorales, sin cambios significativos en las conducciones.

La única elección que permanece en disputa es la de la seccional La Plata, donde la lista Amarilla encabezada por Rubén Castro compite con la del histórico dirigente Antonio Di Tomasso. Ese proceso había sido judicializado y finalmente habilitado por la Cámara de Apelaciones del Trabajo luego de que la junta electoral local rechazara inicialmente su oficialización.

Además de elegir autoridades seccionales, los afiliados también votaron a los delegados que participarán del congreso nacional del sindicato, instancia que definirá la conducción central.

Tensiones internas y disputa política

La irrupción de la lista encabezada por Derossi buscó construir un polo opositor dentro del gremio. Un resultado más ajustado —o una eventual derrota de Furlán— habría fortalecido ese armado y también las aspiraciones de otros dirigentes del propio oficialismo que aspiran a conducir el sindicato en el futuro.

Durante la campaña, el sector de Furlán denunció que la lista opositora contaba con el respaldo de la patronal del grupo Techint y de su presidente, Paolo Rocca. Tras conocerse el resultado, sin embargo, el discurso oficial moderó el tono y destacó la participación en el proceso electoral.

Un liderazgo que busca proyectarse en la CGT

El resultado también fortalece la posición política de Furlán dentro del movimiento obrero. El dirigente integra, junto a referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio sindical que viene expresando posiciones críticas hacia la conducción actual de la central obrera.

Con la reelección prácticamente asegurada, ese espacio podría ganar mayor peso dentro de la interna sindical a nivel nacional.

El mensaje tras la victoria

Tras conocerse los resultados, Furlán destacó el desarrollo del proceso electoral y valoró la participación de la oposición.

“La participación de una lista opositora es resultado de un proceso de renovación interna, del fortalecimiento de la democracia sindical estimulada por el mismo secretario general y de la participación de delegados jóvenes que oxigenaron la vida del sindicato”, señaló en un comunicado.

El dirigente también agradeció a quienes garantizaron el desarrollo de la elección y sostuvo que “la legitimidad de nuestro sindicato se construye así: con participación y democracia interna”.

Furlán remarcó además que su gestión apuesta a “construir un sindicato moderno con los jóvenes adentro”, proceso que —según explicó— se refleja en proyectos como la nueva sede gremial y las obras de modernización del sanatorio del sindicato.

Finalmente, anticipó el próximo eje de la agenda gremial: “Mañana mismo comienza nuestra próxima gran lucha: la de alcanzar un salario digno para todos y todas”.