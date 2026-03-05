Día del Motociclista: andar responsablemente en moto para disfrutar con seguridad

- Advertisement -

Cada 5 de marzo, Argentina celebra el Día del Motociclista en homenaje a José Luis Carlessi Manzanares, conocido como “el Conde Javornovich”, quien se destacó por recorrer el país llevando repuestos de motos a talleres mecánicos. Esta fecha busca reconocer la pasión por las motocicletas, pero también generar conciencia sobre la importancia de una conducción segura y responsable, especialmente en un contexto donde las motocicletas son uno de los vehículos más vulnerables en la vía pública.

A diferencia del “Día del Motociclista Deportivo”, que se celebra el 15 de octubre en recuerdo de la victoria de Jorge Kissling en el primer Mundial de Motociclismo (hoy MotoGP) en Argentina, esta jornada se enfoca en la seguridad vial y en el respeto de las normas de tránsito. “Subirte a una moto no te hace motero. Ser motero es respetar las normas, es poner en alto el espíritu de camaradería que caracteriza a quienes aman andar en dos ruedas”, afirman expertos y moteros comprometidos con la causa.

Aunque andar en moto es una experiencia única que ofrece muchas ventajas, como una mayor movilidad en ciudades con tránsito congestionado, también conlleva riesgos. El uso irresponsable de las motocicletas puede convertirlas en un peligro, tanto para los conductores como para terceros. Por ello, hoy es un día para reflexionar sobre la necesidad de respetar las reglas de tránsito, aplicar las medidas de seguridad adecuadas y promover la responsabilidad al manejar.

En esta jornada, es común recordar a figuras emblemáticas del motociclismo argentino, como Adolfo “Buby” Del Castillo, quien cumplió su sueño de recorrer los casi 5.200 km de la ruta 40 a bordo de su motocicleta, o a aquellos moteros de los 80 y 90 que pusieron a las motos en la cima de la escena local, como Carlitos Castiella, José Dottori, Mauro Fernández, Daniel Díaz, “Negraco” Echazú, Luigi Belloto, y muchos más.

La conducción responsable es clave para un futuro más seguro en las rutas. En el Día del Motociclista Argentino, recordemos que la pasión por las motos va más allá de la velocidad, es una cultura de respeto, seguridad y camaradería.