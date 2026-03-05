Comercio e Industria de Junín lanza la segunda edición de “Mujeres Huella”

- Advertisement -

La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), en el marco del Mes de la Mujer, llevará a cabo la segunda edición de “Mujeres Huella”, un evento destinado a destacar a mujeres cuya labor y compromiso dejan una huella imborrable en la ciudad.

Marianela Mucciolo, presidenta de la SCIJ, señaló: “Como el año pasado, el objetivo de la iniciativa es visibilizar mujeres que con su dirigencia generan un impacto positivo en la ciudad. Las postuladas también serán propuestas por la comunidad”.

El proceso de selección se realizará en abril, y el jurado estará integrado por dirigentes de la Cámara y las Mujeres Huella 2025, según explicó Mucciolo.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad. Los interesados en postular a candidatas pueden completar el formulario disponible en https://cutt.ly/PtRI759U. La fecha límite para enviar postulaciones es el 27 de marzo inclusive.

El encuentro cuenta con el apoyo del Gobierno de Junín, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2364-718221 o escribir a [email protected].