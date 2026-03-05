Aumentan 42% los peajes de Acceso Norte y Oeste y penalizan el pago manual para impulsar el TelePASE

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) oficializó un nuevo aumento en los peajes de los accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, que comenzará a regir a partir de este sábado 7 de marzo. La actualización establece un incremento promedio del 42% para los usuarios que utilicen el sistema automático TelePASE y una suba mucho mayor, de hasta el 185%, para quienes paguen de manera manual.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 297/2026 publicada en el Boletín Oficial, luego de completarse el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, un mecanismo que permite a la ciudadanía expresar opiniones antes de la aprobación de regulaciones.

Según el documento oficial, el pedido de actualización tarifaria fue presentado por las empresas concesionarias Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste S.A., responsables de la operación de ambos corredores viales.

Además del incremento, el nuevo esquema habilita a las concesionarias a aplicar tarifas significativamente más altas para quienes no utilicen TelePASE. El objetivo es incentivar la migración hacia este sistema de pago automático antes de la implementación del modelo de peaje de “libre flujo” (free flow), que elimina las cabinas y permite el cobro electrónico sin detener el vehículo.

“La presente medida tiene por finalidad promover una transición progresiva hacia la utilización del sistema TelePASE, como instancia previa a la implementación del sistema de libre flujo”, señala la normativa.

Las tarifas anteriores se mantenían congeladas desde diciembre de 2024, cuando el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión de los aumentos en los peajes de la red concesionada.

Nuevas tarifas con TelePASE

Para los vehículos particulares de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura —la categoría más común— el peaje pasará a costar $994,15 y $1.192,99 en hora pico.

Las motocicletas pagarán $497,08 en horario normal y $596,49 en hora pico.

En tanto, los vehículos de mayor porte tendrán tarifas progresivamente más altas:

Hasta 2 ejes y más de 2,10 m de altura: $1.988,30 (hora pico $2.385,97).

De 3 o 4 ejes y hasta 2,10 m: $1.988,30 (hora pico $2.385,97).

De 3 o 4 ejes y más de 2,10 m: $2.982,44 (hora pico $3.578,96).

De 5 o 6 ejes: $3.976,59 (hora pico $4.771,95).

Más de 6 ejes: $4.970,74 (hora pico $5.964,94).

Tarifas sin TelePASE

Para quienes paguen de forma manual, los valores serán considerablemente más altos.

Los autos particulares de hasta dos ejes pagarán $2.000 en horario normal y $2.400 en hora pico, mientras que las motocicletas abonarán $1.000 y $1.200 respectivamente.

Las categorías superiores tendrán las siguientes tarifas:

Hasta 2 ejes y más de 2,10 m: $4.000 (hora pico $4.800).

De 3 o 4 ejes y hasta 2,10 m: $3.600 (hora pico $4.800).

De 3 o 4 ejes y más de 2,10 m: $6.000 (hora pico $7.200).

De 5 o 6 ejes: $8.000 (hora pico $9.600).

Más de 6 ejes: $10.000 (hora pico $12.000).

Con este esquema, el Gobierno nacional busca acelerar el uso del TelePASE y avanzar hacia un sistema de peajes sin barreras en los principales accesos metropolitanos.