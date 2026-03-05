ABSA dejará de enviar facturas en formato papel a partir de junio

- Advertisement -

La empresa ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.) informa a sus usuarios que los períodos de facturación con vencimientos en los meses de abril y mayo serán los últimos en los que se enviará la factura en formato papel a los domicilios del área de concesión. A partir del próximo ciclo de facturación, que comenzará con los vencimientos de junio, ABSA dejará de emitir facturas en papel en cumplimiento con lo establecido por la Ley 15.557.

En este contexto, la empresa solicita a todos los usuarios que aún no hayan actualizado su información, que constituyan y mantengan actualizado un domicilio electrónico donde se remitirán las facturas digitales del servicio. Para ello, los usuarios deberán comunicar su dirección de correo electrónico al Centro de Atención Telefónica de ABSA, llamando al 0810-999-2272 de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. También podrán acercarse a los Centros de Atención Personalizada de ABSA. Para localizar el más cercano, pueden hacer clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/CAPSABSA.

Además, ABSA recuerda que los servicios pueden ser abonados a través de los medios de pago habilitados, consignando solo la Unidad de Facturación correspondiente.

ABSA continúa con su compromiso de modernización de sistemas, en línea con las normativas de gestión ambiental y protección del entorno. La optimización de los recursos de la compañía busca garantizar la mejora continua de los servicios de agua y saneamiento en las 95 localidades de la provincia de Buenos Aires que forman parte de su área de concesión.

[email protected] | Consulte por WhatsApp