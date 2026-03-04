Se piden luminarias y que se hagan mejoras en los juegos infantiles en la plaza Jesús Blanco

- Advertisement -

En el marco de la valorización y el cuidado de los espacios públicos el bloque de La Libertad Avanza presentó Proyectos de Comunicación con el objetivo de mejoras en la Plaza “Jesús A. Blanco”.

La Plaza “Jesús A. Blanco”, ubicada entre las calles Homero Manzi, Rafael Obligado y Gabriela Mistral, presenta escasa iluminación de sus espacios. La cancha de básquet, uno de sus principales atractivos, no puede ser utilizada en horario nocturno debido a la falta de funcionamiento de sus luminarias, lo que limita el uso del espacio. Además, se ha informado que las luminarias de la plaza son frecuentemente víctimas de actos vandálicos, lo que empeora aún más la situación.

En este contexto, el bloque de LLA pide la reparación y protección de las luminarias.

En paralelo, el mismo espacio pide además, un recambio de los juegos infantiles de la plaza. En su actual estado, las estructuras de los juegos, fabricadas con chapa y visiblemente deterioradas, no cumplen con los estándares de seguridad y representan un riesgo para los niños que visitan la plaza. El proyecto propone reemplazar estos viejos juegos por otros nuevos, fabricados con materiales adecuados para el uso infantil, y adaptados a las normativas de seguridad vigentes.

Además, se busca incorporar juegos inclusivos para niños con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso universal a los espacios públicos. La iniciativa también contempla la instalación de superficies amortiguantes para garantizar una mayor seguridad en el sector.