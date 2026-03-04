Se lanza una nueva convocatoria de ‘El Museo a las Escuelas’

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes y el Museo y Archivo Histórico “Gral. Julio de Vedia”, invita a los establecimientos educativos a participar de una nueva edición del proyecto “Museo a las Escuelas”. Esta iniciativa busca acercar el conocimiento de la historia local y regional a estudiantes de diferentes niveles educativos.

El programa incluye visitas a las escuelas solicitantes, con charlas ilustradas sobre diversos temas, como prehistoria, culturas originarias de la región y el proceso fundacional de Nueve de Julio. Las actividades están acompañadas de diapositivas y material audiovisual, además de talleres temáticos adaptados a cada grupo educativo.

Como novedad este año, las actividades también podrán desarrollarse directamente en las instalaciones del Museo, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y el patrimonio cultural local. Además, se ofrecerán visitas guiadas al Museo y Archivo Histórico, con la opción de incluir recorridas urbanas históricas por la ciudad y trabajos de campo en sitios arqueológicos y paleontológicos del Partido de Nueve de Julio y los distritos vecinos.

Los estudiantes podrán participar en la producción de trabajos de plástica, literatura o música, que serán presentados en la Semana Fundacional, alrededor del 27 de octubre, en el Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural “Gral. Julio de Vedia”.

Los talleres están destinados a niveles inicial, primario, secundario y terciario, y abordan temas como paleontología, arqueología, pueblos originarios, historia argentina y local, historia oral, arte, literatura, música, comunicación social y archivística, entre otros. En los niveles secundarios y terciarios, se profundiza en el poblamiento regional, la historia de la frontera, la fundación de los pueblos, la inmigración, el cooperativismo y las instituciones.

Las instituciones interesadas pueden obtener más información y hacer sus consultas al Museo y Archivo Histórico “Gral. Julio de Vedia” en Cardenal Pironio 685, por teléfono (02317) 61006, celular 02317 451384 o por correo electrónico a [email protected].