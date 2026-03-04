Rodolfo Menéndez: “Gobernar es tomar decisiones, no proclamarlas”

- Advertisement -

Durante una charla profunda en Despertate Cadena Nueve Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Rodolfo Menéndez, ex-intendente de Nueve de Julio, reflexionó sobre su paso por la política local y nacional, subrayando la diferencia entre “proclamar” y “tomar decisiones”. Para él, gobernar significa actuar con rapidez y responsabilidad, especialmente en momentos de crisis, como los que vivió durante las hiperinflaciones y las graves inundaciones en Nueve de Julio.

Menéndez también hizo un análisis de la situación actual del radicalismo, mencionando que, aunque las diferencias internas siempre han existido, lo que ha caracterizado al partido a lo largo de su historia es su capacidad de lucha y su fuerte vocación por el país. A pesar de los desafíos que enfrenta, considera que la división dentro del radicalismo refleja una democracia viva y dinámica.

Asimismo, en relación a su gestión como intendente, destacó que el verdadero desafío radicaba en tomar decisiones con pocos recursos, enfrentando adversidades como las inundaciones y la falta de apoyo de la provincia. En este contexto, criticó la falta de colaboración entre los distintos actores políticos y la desconfianza mutua que, a su juicio, ha empeorado la situación.

Finalmente, Menéndez hizo hincapié en la necesidad de una política más sincera y menos centrada en ataques y enfrentamientos. “La política debe basarse en el diálogo y en la verdad, no en picardías”, concluyó, dejando claro que la política debe ser un servicio a la comunidad y no un juego de intereses personales o partidarios.