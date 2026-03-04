Matías Lossino: ‘La lucha de las cooperativas por el pasivo regulatorio es un triunfo de la comunidad’

- Advertisement -

En una entrevista en Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Servicios Mariano Moreno, Dr. Matías Losinno, denunció la falsificación de firmas en la Lista celeste y Blanco para las elecciones de delegados de este año, un hecho que considera de extrema gravedad.

El Dr. Lossino comenzó la entrevista comentando que, en este año, no habrá internas en las elecciones para delegados de la cooperativa. Ello se debe a que se presentó un caso insólito en el proceso electoral: una falsificación de firmas que afectó la legitimidad de la lista Celeste Blanca, que reúne a grupos con históricas diferencias políticas pero que quieren la Cooperativa.

“Nos sorprendió mucho que se falsificaran firmas, algo que ya había sucedido en años anteriores”, explicó Lossino. Los candidatos de la lista no solo habrían falsificado firmas de personas que no las habían emitido, sino que las mismas firmas variaban significativamente de un año a otro, lo que llevó a una investigación más profunda. Finalmente, el grupo responsable de la falsificación reconoció su accionar y se retiraron de la interna, y los involucrados lo hicieron ante un escribano público para acreditar que sus firmas eran falsas.

Ante la gravedad de la situación, la lista decidió retirarse de las elecciones, enviando una nota formal a la junta electoral. Lossino expresó su frustración y tristeza ante el hecho, resaltando que estas acciones no son solo una falta administrativa, sino delitos graves. Aseguró que, en respuesta, la cooperativa y sus abogados están preparando una denuncia penal por falsificación de firmas, un modus operandi que ha sido recurrente en el pasado.

“Estamos hablando de un delito, no de un error administrativo”, afirmó Lossino. “Es muy preocupante que esta gente no solo recurra a prácticas ilegales, sino que luego intenten normalizar el delito, como si fuera algo común”.

“Es un tema delicado, y vamos a judicializarlo. Necesitamos que se sepa quiénes están detrás de estas falsificaciones”, expresó, mientras recordó un caso similar ocurrido hace años, en el que se falsificó la firma de una persona analfabeta para que apoyara una causa fraudulenta.

La causa CAMMESA y la defensa de la Cooperativa Otro tema central que abordó el Dr. Matías Lossino fue el avance de la causa judicial contra el Estado Nacional, específicamente relacionada con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA). Esta acción colectiva, que involucra a varias cooperativas, tiene como objetivo defender los intereses de las entidades frente a los efectos del desfinanciamiento de las tarifas eléctricas que se han acumulado desde 2002. El Dr. Lossino detalló que el fallo ha sido favorable en las dos primeras instancias judiciales, lo que representa un importante triunfo para la cooperativa. “La causa fue ganada tanto en el Juzgado Federal de Dolores como en la Cámara de Apelaciones”, explicó, subrayando que actualmente el caso está en manos de la Corte Suprema. Este proceso busca que se reconozca un pasivo regulatorio que el Estado debe a las cooperativas por el desajuste en las tarifas eléctricas, lo que ha afectado gravemente las finanzas de las cooperativas y ha impedido realizar las inversiones necesarias en infraestructura. Un aspecto crucial que destacó Lossino fue que la ley de presupuesto 2024 del presidente Javier Milei incluyó un artículo (artículo 74) que reconoce el pasivo regulatorio, apoyando así las demandas legales de las cooperativas. Este reconocimiento oficial refuerza aún más la postura legal de la cooperativa, lo que ha permitido que las cooperativas continúen con sus actividades, realizando inversiones que benefician a sus comunidades. Sin embargo, Lossino expresó su sorpresa ante las críticas de algunos sectores políticos, como el bloque de La Libertad Avanza, que han cuestionado este reclamo. “Es increíble que un grupo que pertenece a la misma representación política que el presidente, que impulsa este artículo que nos da la razón, se oponga a una política que es beneficiosa para nuestra comunidad”, dijo Lossino, y agregó que esta postura va en contra de las políticas energéticas nacionales. Además, recordó que uno de los primeros firmantes de la causa en favor del reclamo de las cooperativas fue Héctor Carta, quien en su momento fue vicepresidente del Consejo de Administración de la cooperativa y que, irónicamente, hoy forma parte del grupo que se opone a este reclamo judicial, como Concejal de la LLA distrital. “Es difícil entender cómo alguien puede firmar y apoyar una causa y luego, años después, ser parte de un bloque que cuestiona lo que en su momento defendió”, reflexionó Lossino.

En cuanto a los avances de la cooperativa, Losinno destacó la puesta en marcha de un exitoso servicio de telemedicina en la localidad de Carlos María Naón, y la inauguración de una nueva estación de telemedicina en Nueve de Julio, que estará disponible para todos los socios de la cooperativa. “Este es un ejemplo claro de cómo la cooperativa, más allá de su rol eléctrico, también se compromete con la salud de la comunidad”, expresó. El servicio estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año, y ofrecerá consultas médicas de diversas especialidades, incluidas sesiones de salud mental, todo sin costo adicional para los usuarios.

Losinno también anunció una alianza con farmacias locales para ofrecer descuentos en medicamentos a los usuarios de telemedicina, como parte de un esfuerzo por mejorar el acceso a la atención médica en la región.

Por otro lado, el presidente de la cooperativa se refirió a las obras de gas que está llevando a cabo la institución en varias escuelas, incluida la Escuela N° 8. “La cooperativa no cobra un solo peso por estas obras, las realizamos de manera desinteresada, siempre con el objetivo de ayudar a la comunidad y mejorar la infraestructura educativa”, aclaró Losinno.

Además, el abogado expresó su agradecimiento por la visita reciente del Ministro de Energía, quien recorrió la planta de la cooperativa y mostró su apoyo a las obras de expansión energética en la región. Estas iniciativas, que incluyen la construcción de una nueva estación transformadora, son vistas como fundamentales para el crecimiento de 9 de Julio, tanto en términos de desarrollo económico como en la atracción de nuevas inversiones.

Energía Renovable y Autosuficiencia

Uno de los puntos más destacados en la conversación fue el proyecto de autosuficiencia energética impulsado por la Cooperativa, el cual busca reducir la dependencia de costosos sistemas de generación distribuida, que además tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. En este sentido, Losinno mencionó un acuerdo con la iglesia para utilizar tierras en una quinta ubicada en las afueras de la ciudad para la construcción de un parque solar. Este proyecto tiene como objetivo generar entre 1 y 2 megas de energía, lo cual representaría un paso importante hacia la autosuficiencia para la cooperativa, que actualmente opera con 20 megas en su estación transformadora.

“Nuestro objetivo es poder generar una porción significativa de la energía que consumimos de manera limpia, lo que no solo sería más eficiente, sino también más competitivo”, comentó Losinno, destacando que el modelo de energía solar ya ha sido implementado con éxito en países europeos como España y los Países Bajos, donde la tecnología es ampliamente utilizada.

El Proyecto de Infraestructura Energética en Nueve de Julio

Además de la autosuficiencia energética, Losinno habló sobre una obra fundamental para el futuro energético de la región: la renovación de la infraestructura eléctrica en la localidad de Nueve de Julio. Esta incluye la instalación de nuevos transformadores en una torre que actualmente está en proceso de reemplazo. La obra permitirá cuadruplicar la capacidad energética de la zona, lo que a su vez facilitará la atracción de nuevas empresas e industrias, un aspecto crucial para el desarrollo económico local.

Losinno subrayó la importancia de esta obra para el desarrollo de la comunidad, explicando que, si bien algunos vecinos de la zona aún no han dado su consentimiento para las obras debido a la ubicación de los transformadores, él mismo ha intervenido personalmente para resolver las dudas. “A veces la gente solo necesita información, sentarse a hablar. Nosotros queremos que la obra salga cuanto antes, porque 9 de Julio necesita crecer”, destacó.

Un Llamado a la Ética y la Responsabilidad

Finalmente, Losinno reflexionó sobre la necesidad de mejorar las prácticas políticas y administrativas dentro de la cooperativa, afirmando que la ética y la responsabilidad deben ser la base de cualquier gestión. “Cuando uno está procesado por estafa, lo menos que debería hacer es liderar una lista electoral. No podemos seguir permitiendo estas prácticas”, concluyó.

Con la mirada puesta en el futuro, la Cooperativa Mariano Moreno continúa avanzando en sus esfuerzos por mejorar la infraestructura energética, impulsar el uso de energías renovables y, sobre todo, fomentar un ambiente de mayor transparencia y responsabilidad en su gestión. Con proyectos como el parque solar y la renovación de la infraestructura eléctrica, Losinno y su equipo buscan garantizar el desarrollo de la comunidad de Nueve de Julio, con el objetivo de hacerla más competitiva y autosuficiente en el campo energético.