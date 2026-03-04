Leve recuperación del mercado interno de sector vitivinícola

- Advertisement -

En enero de 2026, el mercado interno del sector vitivinícola mostró una leve recuperación interanual, alcanzando los 555.883 hectolitros (hl) de despachos, lo que representó un incremento del 0,6% respecto al mismo mes del año anterior. El consumo per cápita también experimentó un crecimiento de 0,4%, situándose en 1,20 litros por habitante. Sin embargo, este repunte debe ser evaluado con cautela, ya que la comparación se hace sobre una base de comparación baja debido a la caída acumulada registrada durante 2025. En ese año, el consumo promedio anual se ubicó en 15,77 litros por habitante, lo que significó una baja del 3,13% en relación con el 2024.

Reconfiguración del mix hacia productos de menor precio

El crecimiento observado en enero fue impulsado principalmente por el aumento en los despachos de vinos sin mención varietal, que crecieron un 4,9% y representaron el 73,5% del total de los despachos. Además, los envases en tetra brik experimentaron una expansión del 5,4%, lo que incrementó su participación en el mercado. Por otro lado, los vinos varietales cayeron un 8,8%, los espumosos un 10,1% y la categoría de “otros vinos” experimentó una drástica caída del 50,6%. Este cambio en el comportamiento de consumo refleja una tendencia hacia opciones de menor precio, alineada con la restricción del poder adquisitivo de los hogares.

Divergencia territorial en el mercado

A nivel territorial, Mendoza fue la provincia que impulsó el crecimiento interanual, con un incremento del 11,2% en sus despachos, alcanzando los 506.426 hl, lo que representó el 91,1% del total comercializado en el mercado interno. En contraste, San Juan experimentó una fuerte contracción del 57,1%, con apenas 31.009 hl enviados en enero. Esta disparidad refleja una creciente concentración territorial, que profundiza la brecha entre las principales regiones productoras.

Persistencia de tendencias estructurales de consumo

A pesar de la leve mejora mensual, las tendencias a largo plazo siguen siendo negativas. El consumo per cápita ha disminuido significativamente desde 2015, cuando alcanzaba los 23,8 litros, hasta los 15,77 litros en 2025. Esta disminución en el consumo se ve acompañada por la creciente competencia de sustitutos, como cervezas, frizantes y bebidas sin alcohol, lo que ha modificado los hábitos de consumo y aumentado la elasticidad-precio de la demanda. Este escenario hace que el sector sea más vulnerable ante ciclos económicos recesivos.

Desafío central: lograr una recuperación sostenible sin profundizar la segmentación

Aunque el repunte observado en enero es un indicio de estabilización, se concentra principalmente en los segmentos de menor valor. Para que esta mejora sea sostenible, es necesario recomponer el poder adquisitivo de los consumidores y reactivar las categorías de mayor valor agregado. El desafío radica en evitar que el ajuste de consumo derive en una estructura de mercado cada vez más segmentada y con un precio promedio más bajo, lo que podría comprometer la rentabilidad a largo plazo del sector.