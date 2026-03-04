miércoles, marzo 4, 2026
32.3 C
Nueve de Julio
miércoles, marzo 4, 2026
32.3 C
Nueve de Julio
General

La Intendente María José Gentile y el Secretario de Vivienda presentaron la primera parte del Código Urbano

Lo hicieron desde el Colegio de Arquitectos del distrito ante representantes de instituciones intermedias, asociaciones empresariales, y actores sociales

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Colegio de Arquitectos de Nueve de Julio fue el escenario elegido para la presentación de la primera etapa del nuevo Código Urbano, una iniciativa importante para el futuro del distrito. En un encuentro que convocó a representantes de instituciones intermedias, asociaciones empresariales, y actores sociales, se expusieron los detalles técnicos del proyecto, que busca ordenar y regular el crecimiento urbano en las localidades del partido.

La Intendente Municipal, María José Gentile, y el secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero, subrayaron la relevancia de este nuevo marco normativo, resaltando su rol en la planificación territorial y el desarrollo sostenible. Los encargados de detallar los aspectos técnicos del Código fueron los arquitectos Javier Fernández Castro, Pedro Llamedo, Miriam Mato y Raúl Sotelo.

El encuentro también ofreció un espacio de intercambio para recibir sugerencias y aportes de las instituciones presentes, en el marco de un proceso participativo que se busca consolidar antes de su tratamiento formal.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6150

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR