La Intendente María José Gentile y el Secretario de Vivienda presentaron la primera parte del Código Urbano

El Colegio de Arquitectos de Nueve de Julio fue el escenario elegido para la presentación de la primera etapa del nuevo Código Urbano, una iniciativa importante para el futuro del distrito. En un encuentro que convocó a representantes de instituciones intermedias, asociaciones empresariales, y actores sociales, se expusieron los detalles técnicos del proyecto, que busca ordenar y regular el crecimiento urbano en las localidades del partido.

La Intendente Municipal, María José Gentile, y el secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero, subrayaron la relevancia de este nuevo marco normativo, resaltando su rol en la planificación territorial y el desarrollo sostenible. Los encargados de detallar los aspectos técnicos del Código fueron los arquitectos Javier Fernández Castro, Pedro Llamedo, Miriam Mato y Raúl Sotelo.

El encuentro también ofreció un espacio de intercambio para recibir sugerencias y aportes de las instituciones presentes, en el marco de un proceso participativo que se busca consolidar antes de su tratamiento formal.