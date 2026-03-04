La falsificación de firmas de la Lista Celeste llevó a la oficialización de la Lista Verde y no habrá elecciones en la Cooperativa de Nueve de Julio

En el proceso electoral de la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno de Nueve de Julio, se presentaron dos casos de falsificación de firmas que afectó la legitimidad de la lista Celeste Blanca, lo que podría abrirse una causa penal para esclarecer lo sucedido. Además, se cominicó al INAES – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – lo ocurrido por la gravedad del mismo.
Matías Lossino, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, se expresó sobre el hecho, señalando en CN que se trató de una falsificación de firmas que generó sorpresa dentro de la organización. “Nos sorprendió mucho que se falsificaran firmas, algo que ya había sucedido en años anteriores”, explicó Lossino, al tiempo que destacó que los candidatos de la mencionada lista no solo falsificaron las firmas de personas que no las habían emitido, sino que además las mismas variaban significativamente de un año a otro, lo que motivó una investigación más profunda.
Finalmente, el grupo responsable de la falsificación admitió su accionar y se retiraron de la interna, formalizando esta decisión ante un escribano público para acreditar que las firmas presentadas eran falsas.
En consecuencia, el Consejo de Administración oficializó y proclamó la lista de candidatos a Delegados Titulares y Suplentes de la lista “Transparencia Cooperativa”, la cual había cumplido con las subsanaciones en los plazos establecidos en el Estatuto Social. La lista oficial fue la única que cumplió con estos requisitos, lo que dejó sin efecto la convocatoria a la Asamblea Electoral de Distrito prevista para el 15 de marzo de 2026.
La lista “Transparencia Cooperativa” es encabezada por el apoderado Jorge O. Farías y presenta candidatos en los distintos distritos de la Cooperativa. A continuación, se detallan los miembros de la lista oficializada por el Consejo de Administración, que incluye candidatos en los Distritos Norte, Sur, Este y Oeste.
Lista oficializada “Transparencia Cooperativa” – Delegados Titulares y Suplentes:
Distrito NORTE:
TITULARES:
1) Bugiolachio María P.; 2) Pirotta Federico; 3) Viñas
Diana O.; 4) Alice Andrea E.; 5) Peralta Rodolfo J.; 6) Garbini Ricardo J.; 7) Aguirre
1) Zotti Jorge O.; 2) Oldani María E.; 3) Rico Ricardo J.; 4) Labriola María C.; 5) Barba Claudia A.; 6) Garabano Héctor M.; 7) Lastra Wilson María N.; 8. Scoponi Joel A.; 9) Zotti Victoria; 10) Martínez María L.; 11) Bruno Susana N.; 12) Martínez María C.; 13) Pansani Carlos A.; 14) Zubillaga Mario A.; 15) Hernández Urbina Alicia G.; 16) Laporta María F.; 17) Acevedo Elvira N.; 18) Digloria Alejandro; 19) Rodríguez Cristina L.; 20) Bellini de Forteis María R.; 21) Suarez María B.; 22) Forteis Leticia; 23) Ruíz María B.; 24) Lagorio Héctor F.; 25) D`Elia María F.; 26) Bargiano Ana M.; 27) Verna Agustín G. M.; 28) Rodríguez Daniel O.; 29) Arce Karen E. R.; 30) Fussetti Marcelo T.; 31) Castillo Raúl A.; 32) Andrada María E.; 33) Doucet Gladys N.; 34) Arias Mara G.; 35) Etchepare Valentina; 36) Cameolo Lucas J. I.; 37) Fernandois Luis R.; 38) Lugas Hugo R.
SUPLENTES:
1) Pérez Héctor M.; 2) Anunziata Yanina V.; 3) Aballay Miriam B.; 4) Rodríguez Solange; 5) Amado José L.; 6) Moreno Darío E.; 7) Brena Claudia M.; 8. Bravo Eduardo J.; 9) Henríquez Carrillo Erica I.; 10) Rodríguez Juana R.; 11) Letizia Jorge O.; 12) Perciante Emiliano C.; 13) Rey Ruth E.; 14) Balle María Y.; 15) Gallo Julián; 16) Aguilera Luis A.; 17) Villarreal Rubén J.; 18) Bonino Mónica M.; 19) Molina Delicia V.
Este escándalo de falsificación ha dejado una marca en la historia electoral de la Cooperativa, subrayando la importancia de la transparencia y la legitimidad en los procesos internos, algo que Lossino y el Consejo de Administración han enfatizado en su mensaje.
Además, a gravedad está dada ya que se quería representar a los asociados con un hecho impropio, lo que podría llevar a una escalada de actitudes no transparentes en la conducción.