La falsificación de firmas de la Lista Celeste llevó a la oficialización de la Lista Verde y no habrá elecciones en la Cooperativa de Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el proceso electoral de la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno de Nueve de Julio, se presentaron dos casos de falsificación de firmas que afectó la legitimidad de la lista Celeste Blanca, lo que podría abrirse una causa penal para esclarecer lo sucedido. Además, se cominicó al INAES – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – lo ocurrido por la gravedad del mismo.

Matías Lossino, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, se expresó sobre el hecho, señalando en CN que se trató de una falsificación de firmas que generó sorpresa dentro de la organización. “Nos sorprendió mucho que se falsificaran firmas, algo que ya había sucedido en años anteriores”, explicó Lossino, al tiempo que destacó que los candidatos de la mencionada lista no solo falsificaron las firmas de personas que no las habían emitido, sino que además las mismas variaban significativamente de un año a otro, lo que motivó una investigación más profunda.

Finalmente, el grupo responsable de la falsificación admitió su accionar y se retiraron de la interna, formalizando esta decisión ante un escribano público para acreditar que las firmas presentadas eran falsas.

En consecuencia, el Consejo de Administración oficializó y proclamó la lista de candidatos a Delegados Titulares y Suplentes de la lista “Transparencia Cooperativa”, la cual había cumplido con las subsanaciones en los plazos establecidos en el Estatuto Social. La lista oficial fue la única que cumplió con estos requisitos, lo que dejó sin efecto la convocatoria a la Asamblea Electoral de Distrito prevista para el 15 de marzo de 2026.

La lista “Transparencia Cooperativa” es encabezada por el apoderado Jorge O. Farías y presenta candidatos en los distintos distritos de la Cooperativa. A continuación, se detallan los miembros de la lista oficializada por el Consejo de Administración, que incluye candidatos en los Distritos Norte, Sur, Este y Oeste.

Lista oficializada “Transparencia Cooperativa” – Delegados Titulares y Suplentes:

Distrito NORTE: TITULARES: 1) Bugiolachio María P.; 2) Pirotta Federico; 3) Viñas Diana O.; 4) Alice Andrea E.; 5) Peralta Rodolfo J.; 6) Garbini Ricardo J.; 7) Aguirre Naón Teresa; 8. Acosta Héctor J.; 9) Arauz Mariela L.; 10) Baglietto Carlos R.; 11) Montaldo Walter G.; 12) Deagustini Gustavo E.; 13) Sánchez Natalia C.; 14) Robredo Leonardo R.; 15) Barco Mabel H.; 16) Zapata Liliana I.; 17) Leonardi Barrionuevo Alicia S.; 18) Toledo Ernesto W.; 19) Serrano Héctor M.; 20) Peralta María V.; 21) González Denis A.; 22) Dinka Lorena P.; 23) Coronel Silvina L.; 24) Lombardo Carmelo; 25) González Sandra V.; 26) Rambosio Ángel A.; 27) Andrade Manuel M.; 28) Everle Enzo J.; 29) Marconi Olma G.; 30) Rodríguez Mauro H.; 31) Céliz Julio A.; 32) Calogero Susana B.; 33) Cabrera Estela; 34) Uriona Edgardo A.; 35) Cremona Karina B. SUPLENTES: 1) Suencen Blanca L.; 2) Muñíz Castro Jorge L.; 3) Bengoa Mario F.; 4) Aranda Emilio A.; 5) Raineri Alejandro S.; 6) Yannone Samanta R.; 7) Cattaneo María del C.; 8. Céliz Roberto C.; 9) Medriano Verónica J.; 10) Orozco Morales Nadhezca S.; 11) Hinaypil Elvira N.; 12) Rodríguez Francia Santiago M.; 13) Céliz Ana K.; 14) Fernández Mara R.; 15) Leppera Carlos F.; 16) Mucio Carina I.; 17) Malazotto Antonio A. Distrito SUR: TITULARES: 1) Contreras María de los A.; 2) Fuentes Leandro F.; 3) Depettri Daniela P.; 4) Farías Jorge O.; 5) Giles María C.; 6) Schwarz Clara de los A.; 7) Tomás Lidia; 8. Ciancia Osvaldo H.; 9) Brandan Edith; 10) Herrero Soledad M.; 11) Berardi Norma B.; 12) Carderole Fabio O.; 13) Martínez Mauro; 14) Gómez María D.; 15) D`Elía Santiago; 16) Bordone Matías M.; 17) Lacanal Mario A.; 18) Ferrari Miriam G.; 19) Odello Luis E.; 20) Rodríguez María C.; 21) Barba Marianela E.; 22) Lorenzoni Tomás María de las M.; 23) Regalía Javier A.; 24) Anessi Juan I.; 25) Lorenzoni Raúl O.; 26) Martínez Leandro; 27) Barreto Orlando M.; 28) Corteze Sandra I.; 29) Barba Iris P.; 30) Sampellegrini Noelia L.; 31) Matar Andrea; 32) Marcello María E.; 33) Bertoni Gladys N.; 34) Cabral Nélida P.; 35) Rayú Marcelo F.; 36) Medina Marta S.; 37) Forteis Miguel A.; 38) Gatt Laura A.; 39) Baldés Marisol E.; 40) Firmapaz María M.; 41) Leguizamón José A.; 42) Lora Claudio F.; 43) Brítez María J.; 44) Ledesma Ariel T.; 45) Tolosa Rufino I.; 46) Rosales Ernesto O.; 47) Lazarte Maza Johana B.; 48) Garabano Noemí A.; 49) Gómez María R.; 50) Stornini Carina I.; 51) Martínez Patricia J.; 52) Cavilla Flavia E.; 53) Salto Barbara V.; 54) López Gianelli Mario E.; 55) Morales Ariel M.; 56) Cano Salvador A.; 57) Vivas Mauricio D.; 58) Palacios Olga; 59) Unsain Alejandro L.; 60) Iriarte Diego O.; 61) Juárez Raúl J.; 62) Maldonado Marcela E. SUPLENTES: 1) Flores Carina M.; 2) Garabano María L.; 3) Arcaría Diego; 4) Bautista Carlos J.; 5) Álvarez Oscar; 6) Martínez María de los A.; 7) Costantino María M.; 8. Gongora Raquel; 9) Peralta Claudia M.; 10) Tabárez Ismael N.; 11) Gómez María E.; 12) Cabral Yesica N.; 13) Olivera Diego A.; 14) Ledesma Paola V.; 15) Benedetti Renzo; 16) Varela Elsa V.; 17) Núñez Lilián A.; 18) Esnaola Rubén O.; 19) Ottaviano Luis A.; 20) Ramírez Antonela; 21) Juanico Jorge; 22) Márquez Norma B; 23) Amengual María L.; 24) Canavese Laura V.; 25) Leguizamón José L.; 26) Medrano Paola E.; 27) Pastor María E.; 28) Reyes Carmen B.; 29) Torres Sabrina; 30) Malazotto Omar A.; 31) Macazaga Maximiliano. Distrito ESTE: TITULARES: 1) Peralta Emilio A.; 2) Matta Teresita; 3) Lombardo Juan C.; 4) Santoro Andrea V.; 5) Marchioni Gubiley Mónica V.; 6) Merlo Lidia N.; 7) Alba Alicia H.; 8. Ruaro Natalia M.; 9) Coñequir María S.; 10) Bucetta Gabriel M.; 11) Del Arbol Silvia M.; 12) Lechini Cesar R.; 13) Muzzio Soto Sergio F.; 14) Diez Jorgelina V.; 15) Mobilia Carmela; 16) Martínez Marcelo D.; 17) Castiñeyra Ernesto S.; 18) González Juan J.; 19) Bautista Eliana V.; 20) Sabalette Ester E.; 21) Rius Laura I.; 22) Alegre Alfredo M.; 23) Francisco Marta L.; 24) Leguizamón Marcela S.; 25) Iaconis Alicia B.; 26) Ascani Daiana; 27) Bracco Cattaneo Antonela B.; 28) Callegaro Villarreal Valeria de L.; 29) Farías Jorgelina; 30) Buffone Antonela S.; 31) Ávila Verónica; 32) Novas María C.; 33) Martínez Rubén A.; 34) Reynoso Nélida A.; 35) Rodríguez Rosa S.; 36) Bajo Néstor O.; 37) Gatt Cristian J.; 38) Rojas Héctor A.; 39) Canelli Graciela E.; 40) González Yamila F.; 41) Ciambotti Damián L.; 42) Mariño Oscar A.; 43) Sauco Cristian C.; 44) Martínez Adriana Z.; 45) Aranda Guillermo F. SUPLENTES: 1) Almud Carina A.; 2) Puegher Selva N.; 3) Choy Hugo A.; 4) Palmieri Mónica A.; 5) Susseret Valeria S.; 6) Bracco Cattaneo Yessica M. S.; 7) Guimarey Juan R.; 8. Diez Dario L.; 9) Hofsetz Lucrecia D.; 10) Moyano Marcela E.; 11) Buffone Jacinto R.; 12) Vázquez Noelia L.; 13) Andrada Elías M.; 14) Falcone Liliana E.; 15) Castillo Esteban M.; 16) López Silvana M.; 17) Elizalde Ignacio; 18) Guerrero Sebastián; 19) Gorza Mario L.; 20) Fernández Sergio E.; 21) Canoves Francisco; 22) Cufre Paola L.; 23) Marziotta Macarena A. Distrito OESTE:

Titulares 1) Zotti Jorge O.; 2) Oldani María E.; 3) Rico Ricardo J.; 4) Labriola María C.; 5) Barba Claudia A.; 6) Garabano Héctor M.; 7) Lastra Wilson María N.; 8. Scoponi Joel A.; 9) Zotti Victoria; 10) Martínez María L.; 11) Bruno Susana N.; 12) Martínez María C.; 13) Pansani Carlos A.; 14) Zubillaga Mario A.; 15) Hernández Urbina Alicia G.; 16) Laporta María F.; 17) Acevedo Elvira N.; 18) Digloria Alejandro; 19) Rodríguez Cristina L.; 20) Bellini de Forteis María R.; 21) Suarez María B.; 22) Forteis Leticia; 23) Ruíz María B.; 24) Lagorio Héctor F.; 25) D`Elia María F.; 26) Bargiano Ana M.; 27) Verna Agustín G. M.; 28) Rodríguez Daniel O.; 29) Arce Karen E. R.; 30) Fussetti Marcelo T.; 31) Castillo Raúl A.; 32) Andrada María E.; 33) Doucet Gladys N.; 34) Arias Mara G.; 35) Etchepare Valentina; 36) Cameolo Lucas J. I.; 37) Fernandois Luis R.; 38) Lugas Hugo R. SUPLENTES: 1) Pérez Héctor M.; 2) Anunziata Yanina V.; 3) Aballay Miriam B.; 4) Rodríguez Solange; 5) Amado José L.; 6) Moreno Darío E.; 7) Brena Claudia M.; 8. Bravo Eduardo J.; 9) Henríquez Carrillo Erica I.; 10) Rodríguez Juana R.; 11) Letizia Jorge O.; 12) Perciante Emiliano C.; 13) Rey Ruth E.; 14) Balle María Y.; 15) Gallo Julián; 16) Aguilera Luis A.; 17) Villarreal Rubén J.; 18) Bonino Mónica M.; 19) Molina Delicia V.

Este escándalo de falsificación ha dejado una marca en la historia electoral de la Cooperativa, subrayando la importancia de la transparencia y la legitimidad en los procesos internos, algo que Lossino y el Consejo de Administración han enfatizado en su mensaje.

Además, a gravedad está dada ya que se quería representar a los asociados con un hecho impropio, lo que podría llevar a una escalada de actitudes no transparentes en la conducción.