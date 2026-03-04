miércoles, marzo 4, 2026
El Gobierno de la Provincia propuso un 7.5% de aumento para marzo y abril y los docentes podrían cerrar un acuerdo

Fue en una reunión paritaria celebrada este miércoles en La Plata con los gremios docentes manifestando su acuerdo preliminar, a la espera de la confirmación de sus bases

El Gobierno bonaerense dio un paso decisivo hacia el cierre de la paritaria docente este miércoles, luego de una jornada marcada por el paro de docentes y estatales de ATE. Durante la reunión en La Plata, la administración de Axel Kicillof ofreció un aumento salarial total del 9%, distribuido en tres cuotas. La propuesta quedó muy cerca de ser aceptada, con la posibilidad de cerrar un acuerdo que alivie las tensiones del sector.

El aumento se desglosa en un 1,5% que ya fue abonado en febrero, un 5% adicional que se pagará en abril, y otro 2,5% que se sumará en mayo. Esta oferta incluye, además, una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo el concepto “Compensación FONID/Conectividad”, con la promesa de realizar un monitoreo en mayo y la reapertura de la paritaria en junio de 2026.

Si bien los representantes gremiales del Frente de Unidad Docente han dado su visto bueno, las bases de los sindicatos deberán ratificar la oferta. El viernes se espera la respuesta oficial de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que en el pasado rechazó acuerdos similares mientras el resto de los gremios los aceptaban.

Impacto en los salarios:

  • Maestro de Grado (MG):
    Marzo: $800.084 | Abril: $850.053
  • MG Jornada Completa:
    Marzo: $1.600.168 | Abril: $1.700.106
  • MG Quinta Hora:
    Marzo: $1.005.638 | Abril: $1.060.424
  • Profesor 20 Módulos:
    Marzo: $1.032.198 | Abril: $1.113.838

Estatales: El Gobierno también se reúne con ATE

Tras la reunión con los docentes, la Provincia continuará las negociaciones con los estatales de la administración central, quienes también rechazaron una oferta de aumento del 3%, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre. Tanto el Gobierno como los sindicatos buscan cerrar un acuerdo antes de mitad de mes, momento en que la Provincia suele cargar los haberes para el pago del mes siguiente.

 

