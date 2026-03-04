El bloque de la UCR en la Cámara de Diputados continúa su recorrida por municipios bonaerenses

- Advertisement -

El bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, compuesto por Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minnaard, sigue adelante con su agenda de visitas a municipios gobernados por el radicalismo. En esta oportunidad, la comitiva visitó el municipio de Magdalena, donde fueron recibidos por el intendente Lisandro Hourcade, una de las figuras más jóvenes del radicalismo bonaerense. La visita se enmarcó en el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local.

Durante la jornada, Lordén destacó la relevancia de los gobiernos locales, subrayando que “los municipios son el primer mostrador del Estado”. En este sentido, remarcó que los intendentes y sus equipos son los que, día a día, están en contacto con los vecinos y responden a las problemáticas concretas de la comunidad.

Por su parte, la diputada Minnaard resaltó la gestión de Hourcade y elogió la implementación de una nueva tasa en apoyo a los Bomberos Voluntarios del distrito. “Ojalá esta iniciativa se convierta en una política pública que se replique en los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires”, expresó Minnaard, valorando la importancia de fortalecer a las instituciones de seguridad comunitaria.

En paralelo, el bloque de la UCR estuvo presente el pasado sábado en un encuentro en Avellaneda, junto a dirigentes radicales de distintas localidades. Del encuentro participaron concejales y referentes de distritos como Lomas de Zamora, Berisso, Almirante Brown y Magdalena, quienes compartieron experiencias y abordaron las principales necesidades de cada región.

En otro de sus recorridos, los diputados Miranda y Lordén visitaron el municipio de General Alvear, gobernado por el intendente radical Ramón “Tito” Capra. Allí, Miranda resaltó las importantes obras que se están llevando a cabo en el distrito, especialmente en áreas clave como educación y seguridad. Además, subrayó la necesidad de recuperar los fondos provinciales y nacionales para garantizar el financiamiento y el desarrollo de obras públicas en el interior bonaerense.

La semana próxima, los diputados del bloque de la UCR tienen confirmada su participación en la ExpoAgro, y seguirán con sus recorridas por otros municipios gobernados por el radicalismo, con Saladillo como uno de los destinos previstos.