Cuenta DNI: la promo de comercios de cercanía ahora es de lunes a viernes

Desde el tercer mes del año, las compras en carnicerías, granjas, pescaderías y otros comercios de barrio tendrán un 20% de ahorro de lunes a viernes, con tope semanal. Este beneficio es acumulable con las promos en farmacias, perfumerías y librerías. También continúan los descuentos en gastronomía, ferias, mercados y supermercados.

En marzo, Cuenta DNI ofrece descuentos para que las personas puedan seguir ahorrando en sus consumos, con una novedad muy importante: la promo en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible cinco días, con un tope semanal de $5.000. De esta manera, las personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio y alcanzar el tope semanal de descuento.

Pero además, el descuento en comercios de barrio es acumulable con la promo en librerías, los lunes y martes, y la de farmacias y perfumerías, los miércoles  y jueves.

En el tercer mes del año continúan la promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en supermercados, universidades y ferias y mercados. 

Comercios de cercanía incluye carnicerías: 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos. 

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.  

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.   

 Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. 

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. 

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio. 

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio. 

 

