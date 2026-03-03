Trenes Argentinos habilita la venta de pasajes para marzo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Trenes Argentinos (TA) abrió la venta de pasajes para los servicios de larga distancia de marzo, con destinos a Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado. Los pasajeros pueden comprar sus boletos en las estaciones de Once, Constitución y Retiro, o en la página web oficial de TA, donde se ofrecen descuentos del 10% para compras anticipadas y del 40% para jubilados. Los menores de 3 años viajan gratis, mientras que los niños de 3 a 12 años pagan el 50% del valor del pasaje. También se permite viajar con mascotas, con un costo adicional. Los precios varían según el destino y la clase, y se pueden consultar en la web de TA.

Valores de Pasajes (ida)

– Buenos Aires – Mar del Plata: $32.000 (1ª), $38.400 (pullman)

– Buenos Aires – Rosario: $17.000 (1ª), $14.000 (pullman)

– Buenos Aires – Junín: $10.000 (1ª), $12.000 (pullman)

– Buenos Aires – Bragado: $7.500 (1ª), $9.000 (pullman)

– Mascotas (1ª M): $77.500 (MDQ), $25.740 (ROS), $22.000 (JNI), $16.500 (Bragado)