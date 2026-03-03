martes, marzo 3, 2026
28.2 C
Nueve de Julio
martes, marzo 3, 2026
28.2 C
Nueve de Julio
General

Tragedia en la Ruta 30 cerca de Chivilcoy: un muerto y cuatro heridos en accidente vial

Un choque frontal involucró dos vehículos y una camioneta, y las autoridades aún investigan las causas detrás del siniestro donde los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Un trágico accidente ocurrido este martes por la mañana en la Ruta Provincial 30, a la altura del Cementerio Parque de Chivilcoy, dejó como saldo un muerto y varios heridos.

Un hombre oriundo de Rawson perdió la vida en el acto, mientras que cuatro personas más, entre ellas tres menores de edad, fueron trasladadas con heridas de diversa gravedad al Hospital Municipal de Chivilcoy.

El siniestro se produjo alrededor de las 11:20 horas en el kilómetro 476, involucrando a dos vehículos y una camioneta, aunque las causas exactas del accidente aún están siendo investigadas por las autoridades. La colisión frontal fue de gran violencia, lo que provocó la muerte instantánea del conductor de uno de los autos.

Estado de los Heridos

Menores:

  • Joven de 14 años: Presenta politraumatismos, traumatismo de cráneo, contusión pulmonar y heridas en el brazo izquierdo que requirieron suturas. Fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva debido a la gravedad de su estado. Al momento de su evaluación, estaba consciente y vigil.

  • Joven de 16 años: Su estado es estable, aunque continúa internado en Terapia Intensiva bajo monitoreo. Presenta politraumatismo y traumatismo de cráneo.

  • Tercer menor: Ingresó con múltiples escoriaciones y politraumatismos leves. Se encuentra estable y en observación en el área de Pediatría.

Mujer adulta:

La mujer que viajaba en el otro vehículo se encuentra internada en el Servicio de Guardia. Según el parte médico, presenta politraumatismo con traumatismo de cráneo, contusión pulmonar y fractura de clavícula izquierda. Además, sufrió una lesión en la rodilla izquierda. Está lúcida, vigil y bajo observación constante.

Intervención de los Servicios de Emergencia

El operativo de rescate estuvo a cargo de efectivos policiales, bomberos voluntarios y ambulancias del SAME, quienes realizaron el traslado urgente de los heridos al hospital local.

La investigación del accidente sigue en marcha, mientras que las autoridades intentan determinar las causas que originaron este lamentable siniestro.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6150

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR