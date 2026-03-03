Se verá afectada la recolección de reciclables en Zona 2

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Por inconvenientes logísticos, la recolección de residuos reciclables en la Zona 2 registrará demoras durante los próximos días. La medida impacta en el área comprendida entre las calles Fangio, Agustín Álvarez, Eva Perón y Acceso Perón.

Se recomienda a los vecinos evitar depositar los materiales reciclables en la vereda hasta que el servicio retome su cronograma habitual. En caso de haberlos dispuesto previamente, se aconseja retirarlos de manera preventiva para mantener el orden y la limpieza en el sector.

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio indicaron que se trabaja para normalizar la prestación a la mayor brevedad posible y agradecieron la comprensión de la comunidad ante esta situación.