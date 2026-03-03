Gobernar es elegir: el desafío de gestionar con recursos limitados

- Advertisement -

En su discurso inaugural del período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, la intendente María José Gentile no solo presentó un informe detallado sobre la gestión de 2025, sino que dejó en claro el eje central que guiará su mandato: “Gobernar es elegir”.

Mientras escuchaba con atención en mi casa de campo, y seguía el mensaje desde Cadena Nueve, iba analizando el enfoque de lo que la Intendente les decía a los nuevejulienses. ‘Gobernar es elegir’, pone con claridad, que es la máxima autoridad política, que no contesta agravios ni desciende a bajezas y la prioridad es el pueblo del distrito, como paciente en terapia. No se distrae y es seguido con atención y da valor a parámetros de laboratorio y no diagnósticos u opiniones de pasillo hospitalario sobre el enfermo.

Este mensaje de fondo, cargado de autocrítica y reflexión, sintetiza los desafíos de liderar un distrito como Nueve de Julio en un contexto económico nacional de crisis, donde los recursos escasean y las prioridades deben ser constantemente revalorizadas.

Priorizar lo urgente frente a lo ideal

Gentile abordó con franqueza los problemas más urgentes que enfrenta el municipio, dejando en claro que su gestión se caracteriza por tomar decisiones difíciles pero necesarias. En medio de una caída de casi el 20% en la coparticipación federal y una recaudación de tasas locales que apenas cubre los costos más básicos de servicios, la jefa comunal asumió un desafío monumental: “Gobernar es elegir”, afirmó, señalando que su principal objetivo es priorizar las urgencias sobre los proyectos ideales que, aunque necesarios, deben esperar en un contexto de extrema austeridad.

Este llamado a la acción se expresó no solo en las palabras, sino en los hechos. A pesar de las restricciones económicas, Gentile no optó por la inacción. “Elegimos la urgencia”, dijo, resaltando que, entre las diversas alternativas políticas, siempre se ha inclinado por resolver los problemas inmediatos que afectan directamente a los vecinos.

El desafío de los servicios esenciales

Uno de los puntos más polémicos de su discurso fue el déficit en los servicios esenciales, como el alumbrado público. Gentile detalló con claridad que la recaudación por este concepto no cubre el costo real del servicio, lo que genera un déficit mensual de entre 15 y 18 millones de pesos, un problema económico que, en términos anuales, le cuesta al municipio cerca de 200 millones solo en iluminación. A raíz de esto, el municipio se ve obligado a resignar recursos que podrían destinarse a obras de infraestructura básica, como el bacheo de calles, la instalación de nuevas luminarias o la mejora de las plazas.

Este desajuste, según la intendente, se debe en parte a las tasas desactualizadas, que no se corresponden con los costos reales de los servicios, como el alumbrado y la red vial. En relación con la red vial, detalló que el presupuesto por kilómetro de calle es tan bajo que apenas cubre el costo de personal, reparaciones y combustible, lo que pone en riesgo la correcta manutención de las arterias viales. “Votar tasas por debajo de los costos no es defender el bolsillo de la gente; es condenar a la ciudad al estancamiento”, expresó con firmeza.

Cierre del basural: una deuda histórica

Uno de los temas más sensibles para la comunidad de Nueve de Julio es el basural a cielo abierto, una situación que se arrastra desde hace más de tres décadas. En su intervención, Gentile se mostró especialmente comprometida con la resolución de este problema, al señalar que, aunque el municipio ya tiene los terrenos y las autorizaciones para llevar a cabo un nuevo relleno sanitario, la falta de recursos económicos dificulta la finalización de las obras.

Sin embargo, su enfoque es claro: “Nosotros elegimos enfrentar lo que muchos decidieron ignorar durante años”, afirmó, convocando tanto al oficialismo como a la oposición a trabajar en conjunto para saldar esta deuda histórica. A pesar de la crisis, su gestión ha mantenido un enfoque activo en la resolución del basural, un desafío que, según destacó, no se resolverá sin el compromiso y la colaboración de todos los sectores políticos y sociales.

El impacto de la emergencia hídrica y la crisis económica

Además de los problemas estructurales, Gentile también hizo mención a la emergencia hídrica que afectó al distrito durante 2025, con lluvias que superaron los 1.600 milímetros en solo 12 meses, un récord histórico. La inundación afectó gravemente las actividades agrícolas, reduciendo a la mitad la superficie cultivada y provocando la pérdida de más de 700.000 toneladas de granos, lo que golpeó fuertemente la economía local.

En este sentido, la intendente destacó las medidas adoptadas para paliar los efectos del desastre natural, como la limpieza de más de 300 kilómetros de canales y la inversión en infraestructura para mejorar la conectividad rural. A pesar de la magnitud de la emergencia, Gentile reafirmó que “ninguna localidad quedó aislada” y que las intervenciones en la ciudad debieron postergarse temporalmente para priorizar la conectividad rural.

El futuro de la ciudad: planificación a largo plazo

A pesar de los graves problemas inmediatos, la gestión de Gentile también se ha enfocado en la planificación a largo plazo, como lo demuestra la elaboración del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, que definirá el crecimiento del distrito en los próximos 30 años. Este trabajo incluye una serie de iniciativas y alianzas con actores provinciales y locales, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible y ordenado para las próximas generaciones.

En cuanto a las obras de infraestructura, la intendente anunció avances concretos como la firma de un convenio con el Ministerio de Infraestructura bonaerense para iniciar el asfaltado en el barrio Héroes de Malvinas, así como la mejora en el servicio de agua potable y el recambio de luminarias en la circunvalación.

En su discurso, María José Gentile dejó claro que la política no se trata solo de administrar, sino de tomar decisiones profundas, a veces dolorosas, que marquen la diferencia para el futuro del municipio. Gobernar con recursos limitados implica no solo gestionar lo que se tiene, sino también priorizar lo que es realmente urgente.

Frente a una crisis económica, una emergencia hídrica y una deuda histórica como el basural, la jefa comunal eligió no rendirse ante las dificultades, sino enfrentar cada desafío con firmeza y determinación.

“Gobernar es elegir”, repitió Gentile, y esas elecciones, aunque difíciles, son las que marcarán el rumbo de Nueve de Julio en los próximos años.

La pregunta es si, como sociedad, estaremos dispuestos a acompañar esas decisiones en busca de un futuro mejor para todos.