Nueve de Julio
Argentina, un jugador clave en el mercado energético global

Argentina se posiciona como un jugador clave en el mercado energético global, con un saldo positivo en hidrocarburos y oportunidades de exportación de GNL.

Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, destaca que la energía es un factor clave para la economía argentina, con un saldo positivo en hidrocarburos de 5.000 millones de dólares en 2025. La localización de recursos energéticos en provincias como Catamarca y San Juan puede generar un impacto positivo en la distribución territorial de la riqueza. Carnicer subraya la importancia de atraer inversiones y diversificar la matriz energética. En un contexto global marcado por la guerra y la volatilidad, Argentina puede consolidarse como un centro de producción y exportación de energía libre de conflictos bélicos. Los contratos de exportación de GNL con países como Alemania son un ejemplo de las oportunidades que se presentan para el país.

