General

Viamonte avanza hacia la movilidad sustentable con una innovadora incorporación tecnológica

En Despertae por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, el gerente Alejandro Gil destacó la decisión de la Cooperativa Eléctrica de apostar a nuevas soluciones energéticas para optimizar sus servicios y reducir el impacto ambiental

La Cooperativa Eléctrica de General Viamonte concretó una inversión orientada a la modernización operativa y el compromiso ambiental mediante la incorporación de una nueva unidad eléctrica destinada a tareas diarias de asistencia técnica.

Durante una entrevista con Cadena Nueve, Despertá Máxima 89.9 y Visión Plus, el gerente Alejandro Gil explicó que la iniciativa forma parte de una política institucional que busca acompañar los cambios tecnológicos vinculados a la eficiencia energética y la sustentabilidad.

La nueva unidad será utilizada principalmente para la atención de reclamos y trabajos vinculados al área de telecomunicaciones, permitiendo optimizar costos operativos y disminuir emisiones contaminantes.

Desde la cooperativa remarcaron que este tipo de decisiones apuntan no solo a mejorar la prestación del servicio, sino también a generar conciencia sobre el uso responsable de la energía y la incorporación progresiva de tecnologías limpias en la región.

