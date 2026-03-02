Viamonte avanza hacia la movilidad sustentable con una innovadora incorporación tecnológica

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica de General Viamonte concretó una inversión orientada a la modernización operativa y el compromiso ambiental mediante la incorporación de una nueva unidad eléctrica destinada a tareas diarias de asistencia técnica.

Durante una entrevista con Cadena Nueve, Despertá Máxima 89.9 y Visión Plus, el gerente Alejandro Gil explicó que la iniciativa forma parte de una política institucional que busca acompañar los cambios tecnológicos vinculados a la eficiencia energética y la sustentabilidad.

La nueva unidad será utilizada principalmente para la atención de reclamos y trabajos vinculados al área de telecomunicaciones, permitiendo optimizar costos operativos y disminuir emisiones contaminantes.

Desde la cooperativa remarcaron que este tipo de decisiones apuntan no solo a mejorar la prestación del servicio, sino también a generar conciencia sobre el uso responsable de la energía y la incorporación progresiva de tecnologías limpias en la región.