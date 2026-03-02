Sergio Ramos: El paro alcanza a un reclamo salarial junto a la lucha por la defensa de la educación pública y el bienestar de los trabajadores”

- Advertisement -

En las últimas horas, se ha desplegado un paro docente que involucra también a otros gremios, en el marco de un reclamo por las paritarias y las condiciones laborales en la provincia de Buenos Aires. El Secretario General de SUTEBA, Sergio Ramos, estuvo en Nueve de Julio para hablar sobre esta medida de fuerza y las razones detrás de ella. En una charla con el periodista Gustavo, Ramos detalló que, aunque el paro se enmarca en una discusión política, su principal objetivo es la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.

“Todo paro es político porque discute condiciones políticas. Hablar de educación es hablar de política”, explicó Ramos, quien hizo hincapié en que el paro no está relacionado con una postura partidaria, sino con la necesidad urgente de abordar cuestiones laborales y salariales que afectan a los docentes.

Ramos recordó que en el pasado, cuando asumió la gobernadora María Eugenia Vidal, el gremio no llevó a cabo medidas de fuerza, a pesar de las dificultades con las paritarias. Sin embargo, en la actualidad la situación es distinta, ya que el gobierno de Axel Kicillof no ha logrado cerrar un acuerdo salarial con los docentes, lo que ha generado el actual paro en la provincia.

El paro también se da en el contexto de un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que afecta a las 16 provincias que no comenzaron las clases en la fecha prevista. Según Ramos, la razón principal del paro es la falta de acuerdo sobre la paritaria nacional, y el reclamo por el restablecimiento del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID), que fue suspendido por el gobierno de Javier Milei.

“La medida busca no solo discutir el salario, sino también condiciones de trabajo, infraestructura y demás aspectos que afectan la calidad educativa”, destacó Ramos. En este sentido, agregó que el reclamo también involucra temas como la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, que podría afectar negativamente a los trabajadores públicos.

Ramos aclaró que, aunque las discusiones con el gobierno provincial han sido en gran parte constructivas, aún persisten desacuerdos importantes en relación con la propuesta salarial. “El gobierno ofreció un aumento del 3%, mientras que nosotros pedimos un 8% para recuperar el poder adquisitivo perdido”, detalló el dirigente sindical, quien resaltó la importancia de continuar la lucha por un salario digno para los trabajadores de la educación.

Además, el líder de SUTEBA reflexionó sobre otros temas que atraviesan la educación en la actualidad, como el impacto de la tecnología en las aulas y el debate sobre el uso de dispositivos como celulares y tablets. A pesar de las críticas que genera la implementación de la inteligencia artificial en la educación, Ramos señaló que este es un tema que debe ser discutido con responsabilidad y teniendo en cuenta las realidades de los docentes y estudiantes.

En relación con la baja natalidad que afecta a la matrícula escolar, Ramos también mencionó los desafíos que este fenómeno supone para el sistema educativo en la provincia. La disminución de la cantidad de estudiantes, sobre todo en los jardines de infantes, podría generar una reducción de personal y cambios en la organización de las aulas.

“Este es un tema complejo que impacta directamente en la estructura educativa, y debemos estar preparados para abordarlo”, añadio Ramos.

Además, destacó la importancia de la educación pública como un derecho fundamental que debe ser defendido. En un contexto donde las políticas neoliberales y las tensiones sociales están afectando los pilares del Estado de bienestar, el dirigente sindical subrayó que la educación, junto con la salud y la seguridad, sigue siendo un elemento esencial para la movilidad social en Argentina.

“El contrato social, lo que nos une como sociedad, se está discutiendo hoy en día. Nos preocupa que algunos derechos que creíamos saldados, como la educación pública, estén siendo puestos en duda. La educación pública es un derecho consagrado, y vamos a defenderlo siempre”, afirmó Ramos.

Desafíos actuales: baja natalidad y creciente conflictividad social

Uno de los puntos que destacó Ramos fue el impacto de la baja natalidad en la educación, un fenómeno que ha comenzado a generar cambios en la matrícula escolar. A pesar de este descenso, el sindicalista señaló que, más allá de las cifras, lo que realmente preocupa es el contexto de creciente conflictividad social que atraviesa el país. Según Ramos, este ambiente de tensión y polarización está afectando también al ámbito educativo, donde las condiciones laborales y el bienestar de los docentes son temas que deben ser resueltos de manera urgente.

“Hoy no solo discutimos las condiciones de trabajo, sino también cómo garantizar que los chicos sigan teniendo acceso a una educación de calidad. Es una discusión que va más allá de lo técnico, tiene que ver con el futuro de nuestra sociedad”, expresó.

La tecnología y el retraso de la educación en relación a la era digital

Ramos también hizo hincapié en los avances tecnológicos que marcan la vida de los niños y adolescentes de hoy, quienes, según señaló, están alfabetizados tecnológicamente desde muy pequeños, antes incluso de aprender a escribir. Sin embargo, se lamentó de que las aulas del país aún funcionen con modelos pedagógicos “del siglo XIX”, lo que genera una desconexión entre lo que los estudiantes necesitan y lo que el sistema educativo les ofrece.

“Tenemos niños que están alfabetizados en dispositivos tecnológicos antes de aprender a escribir. Y sin embargo, estamos trabajando en espacios de aprendizaje que parecen del siglo XIX. Es necesario actualizar los programas educativos y adaptarlos a los tiempos del siglo XXI”, explicó.

Un sindicato dispuesto a dialogar: desde salarios hasta condiciones laborales

A lo largo de la entrevista, Ramos reiteró la disposición de SUTEBA para mantener el diálogo abierto con los distintos sectores del gobierno y la sociedad. Destacó que las discusiones no se limitan al salario docente, sino que abarcan todos los aspectos relacionados con las condiciones de trabajo y el bienestar de los docentes. En este sentido, se mostró dispuesto a hablar de temas como el ausentismo, un tema sensible dentro del colectivo docente, aunque dejó en claro que no se debe descontextualizar el análisis de la realidad.

“Queremos discutir el ausentismo, pero siempre vinculado a las condiciones de trabajo. Es imposible analizar el nivel de ausentismo sin tener en cuenta las dificultades logísticas, como las distancias en el conurbano o la conflictividad social en ciertas regiones”, apuntó.

La educación como un motor de transformación social

En su intervención, Ramos también reflexionó sobre la importancia transformadora de la educación, tanto en lo individual como en lo colectivo. Enfatizó que la educación pública fue un factor clave para cambiar la vida de muchas personas, permitiendo a quienes no podían acceder a una educación privada obtener herramientas para mejorar su futuro. Rechazó la idea de que el éxito de las personas sea solo mérito individual y destacó que la cooperación social es fundamental para el desarrollo de una sociedad equitativa.

“La educación transformó la vida de muchos de nosotros. Los que no pudimos pagar una escuela privada o una universidad privada encontramos una oportunidad en la educación pública. Nada de lo que logramos fue producto de un esfuerzo individual, sino del contexto y las políticas que nos precedieron”, reflexionó Ramos.

Finalmente, Ramos cerró la entrevista con una reflexión sobre el contrato social, el cual considera que está siendo cuestionado en la actualidad. Según él, la solidaridad y la justicia social no deben ser vistas como un obstáculo, sino como pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Afirmó que la discusión debe centrarse en cómo distribuir el fruto de la cooperación social y en cómo construir una sociedad más justa, donde todos tengan acceso a las mismas oportunidades.

“Hoy, más que nunca, es necesario debatir cómo distribuimos los frutos de la cooperación social. Nadie se salva solo. La meritocracia, si no se contextualiza, es peligrosa. Todos necesitamos del otro para poder desarrollarnos”, concluyó.

Un llamado a la acción y la reflexión

En este contexto de creciente conflictividad y cambio, SUTEBA sigue siendo un actor clave en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y la protección de la educación pública. Sergio Ramos dejó claro que, a pesar de las dificultades, el sindicato sigue comprometido con la defensa de la educación como un derecho esencial y un motor para la transformación social.

A lo largo de la entrevista, Ramos mostró su disposición a seguir dialogando con todas las partes involucradas para lograr acuerdos que garanticen una educación pública de calidad, adaptada a los tiempos que corren, y accesible para todos los niños y jóvenes del país.