lunes, marzo 2, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
lunes, marzo 2, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
General

Rige el nuevo esquema de patente automotor 2026

ARBA recordó que la primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que desde este año rigen los cambios en la modalidad de pago del impuesro automotor. A partir de marzo, el tributo dejará de abonarse de forma bimestral y pasará a tener un esquema de pagos mensuales.

Según informaron desde el organismo, el nuevo sistema contempla diez vencimientos consecutivos, que se extenderán entre marzo y diciembre. Hasta ahora, el impuesto se pagaba cada dos meses. La primera fecha de vencimiento será el próximo 10 de marzo.

Además, al igual que ocurre con otros tributos, durante el tercer mes del año los contribuyentes también tendrán la posibilidad de realizar el pago anual anticipado.

ARBA: el calendario del impuesto Automotor

La primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026, día en el que se podrá pagar tanto la cuota 1 como el total anual. A continuación, el cronograma completo:

  • Cuota 1 y pago anual: martes 10 de marzo
  • Cuota 2: jueves 9 de abril
  • Cuota 3: jueves 7 de mayo
  • Cuota 4: martes 9 de junio
  • Cuota 5: miércoles 8 de julio
  • Cuota 6: martes 11 de agosto
  • Cuota 7: jueves 10 de septiembre
  • Cuota 8: viernes 9 de octubre
  • Cuota 9: martes 10 de noviembre
  • Cuota 10: jueves 10 de diciembre

Además, es importante tener en cuenta que este año continúan vigentes las bonificaciones para buenos contribuyentes:

  • 15% de descuento si optás por el pago anual anticipado
  • 10% de descuento por pago en cuotas

Ambos beneficios aplican con cualquier medio de pago, siempre que no registres deudas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6149

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR