Rige el nuevo esquema de patente automotor 2026

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que desde este año rigen los cambios en la modalidad de pago del impuesro automotor. A partir de marzo, el tributo dejará de abonarse de forma bimestral y pasará a tener un esquema de pagos mensuales.

Según informaron desde el organismo, el nuevo sistema contempla diez vencimientos consecutivos, que se extenderán entre marzo y diciembre. Hasta ahora, el impuesto se pagaba cada dos meses. La primera fecha de vencimiento será el próximo 10 de marzo.

Además, al igual que ocurre con otros tributos, durante el tercer mes del año los contribuyentes también tendrán la posibilidad de realizar el pago anual anticipado.

ARBA: el calendario del impuesto Automotor La primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026, día en el que se podrá pagar tanto la cuota 1 como el total anual. A continuación, el cronograma completo: