Rige el nuevo esquema de patente automotor 2026

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que desde este año rigen los cambios en la modalidad de pago del impuesro automotor. A partir de marzo, el tributo dejará de abonarse de forma bimestral y pasará a tener un esquema de pagos mensuales.
ARBA: el calendario del impuesto Automotor
La primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026, día en el que se podrá pagar tanto la cuota 1 como el total anual. A continuación, el cronograma completo:
- Cuota 1 y pago anual: martes 10 de marzo
- Cuota 2: jueves 9 de abril
- Cuota 3: jueves 7 de mayo
- Cuota 4: martes 9 de junio
- Cuota 5: miércoles 8 de julio
- Cuota 6: martes 11 de agosto
- Cuota 7: jueves 10 de septiembre
- Cuota 8: viernes 9 de octubre
- Cuota 9: martes 10 de noviembre
- Cuota 10: jueves 10 de diciembre
Además, es importante tener en cuenta que este año continúan vigentes las bonificaciones para buenos contribuyentes:
- 15% de descuento si optás por el pago anual anticipado
- 10% de descuento por pago en cuotas
Ambos beneficios aplican con cualquier medio de pago, siempre que no registres deudas.