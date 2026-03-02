María José Gentile, brindó un discurso de fuerte tono político y autocrítico, atravesado por un eje central: “Gobernar es elegir”.

- Advertisement -

Ante el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Nauín que le dio la bienvenida y propuso un trabajo a la altura de las necesidades de los habitantes del distrito; ex-intendentes, concejales, legisladores mandato cumplido, funcionarios municipales, representantes de fuerzas de seguridad, del clero, veteranos de Malvinas, instituciones intermedias y vecinos del partido, la jefa comunal María José Gentile dejó en claro que no se trató de “un discurso más”, al abrir el nuevo periodo ordinario de sesiones del legislativo distrial.

“Detrás de cada número hay familias y una gestión que no descansó”, expresó, anticipando que en los próximos días se enviará al Concejo un detallado Informe de Gestión 2025. Sin embargo, explicó que eligió concentrar su mensaje en “lo urgente y estratégico”, atravesado por la crisis económica nacional y la emergencia hídrica que marcó el último año.

Crisis económica y caída de recursos

Gentile describió un escenario complejo para el municipio, en línea con el ajuste impulsado por el Gobierno nacional para recomponer la matriz económica del país. Según precisó, la coparticipación federal cayó casi un 20% en términos reales, mientras que la cobrabilidad de tasas locales apenas alcanzó el 50% en ABL y el 63% en Red Vial.

A ese contexto se sumó —subrayó— “una emergencia hídrica sin precedentes” que disparó los gastos operativos en mano de obra, horas extras, combustible y reparaciones de maquinaria.

“Entre la burocracia y la urgencia, nosotros elegimos la urgencia. Entre la especulación política y las necesidades del vecino, elegimos al vecino”, afirmó, en un mensaje dirigido a sectores de la oposición que cuestionaron medidas del Ejecutivo.

La intendente recordó que en junio pasado declaró la Emergencia Económica, Administrativa y Financiera, donó un porcentaje de su salario, congeló sueldos de funcionarios y redujo bonificaciones. Además, aseguró que se garantizó el pago de salarios municipales en tiempo y forma, acompañando el proceso inflacionario.

En ese marco, defendió una política de control interno: informó que durante 2025 se realizaron numerosos sumarios administrativos, se dieron de baja empleados por incumplimiento y, junto a jubilaciones y renuncias, la planta municipal se redujo un 10% el año pasado y un 8% en 2024, acumulando una baja del 18% en dos años.

El debate por las tasas y el déficit en servicios

Uno de los tramos más contundentes del discurso estuvo dirigido al Concejo Deliberante por la falta de actualización de tasas acorde a los costos reales.

Gentile puso como ejemplo el Alumbrado Público: “Con lo que se recauda no cubrimos el costo del servicio. Tenemos un déficit mensual de entre 15 y 18 millones de pesos. El municipio pierde casi 200 millones al año solo en prender las luces”.

Según detalló, ese desfasaje implica resignar recursos destinados a obras de bacheo, nuevas luminarias, plazas y extensión de redes.

En cuanto a la red vial, cuestionó que, tras la modificación aprobada por el cuerpo deliberativo, el Ejecutivo dispone de apenas 87.000 pesos por kilómetro por mes para cubrir personal, reparaciones y combustible, lo que equivale —graficó— a unos 50 litros de gasoil por kilómetro.

“Votar tasas por debajo de los costos no es defender el bolsillo de la gente; es condenar a la ciudad al estancamiento”, sentenció.

La emergencia hídrica: 1.647 milímetros y 250 mil hectáreas bajo agua

La intendente dedicó un amplio tramo a describir el impacto de las lluvias registradas en 2025: 1.647 milímetros en 12 meses, casi 700 más que el año anterior. En apenas seis meses se habían acumulado más de 900 milímetros.

El informe técnico —indicó— arrojó más de 250.000 hectáreas anegadas, una reducción cercana al 50% de la superficie agrícola y la pérdida de unas 700.000 toneladas de granos, afectando de lleno el motor económico del distrito.

Gentile explicó que se activaron mesas de coordinación con organismos provinciales como el Ministerio de Desarrollo Agrario, Vialidad e Hidráulica, además de gestiones ante Nación. Se invirtieron recursos en la limpieza de más de 300 kilómetros de canales y el reemplazo de más de 80 alcantarillas.

También destacó la activación de los Comités de Cuenca para avanzar en el Plan Maestro de la Cuenca del Salado y un plan de regularización de canales en distintos cuarteles del partido. Durante la emergencia, se implementó un mecanismo de compensación con descuentos en la tasa de Red Vial para productores afectados.

“Ninguna localidad quedó aislada, aun en el peor momento de la inundación”, aseguró, reconociendo que la magnitud del fenómeno obligó a priorizar la conectividad rural, incluso si eso implicó postergar intervenciones en la ciudad cabecera.

El basural: “Una deuda histórica”

En el tramo final, Gentile abordó otro tema sensible: el incendio en el basural a cielo abierto.

“Como vecina me duele, como intendente me ocupa cada hora del día”, expresó. Señaló que el predio funciona desde hace más de 30 años, fue concebido como transitorio y quedó emplazado en cercanías del Hospital y del Hogar de Ancianos.

La jefa comunal convocó a oficialismo y oposición a trabajar en conjunto para concretar el cierre definitivo y avanzar hacia un relleno sanitario. Remarcó que el municipio ya cuenta con tierras y autorizaciones para desarrollar el nuevo predio, logro que —dijo— “costó mucho tiempo y mucho trabajo”.

“Los invito a que lo hagamos todos por todos. Gestionemos juntos ante Provincia y Nación para saldar esta deuda histórica con nuestro pueblo”, concluyó.

A todo esto, la médica reconoció que “hoy nos faltan los recursos económicos para poder finalizar las obras necesarias y ponerlas en marcha”, aunque remarcó que el contexto adverso no debe paralizar al municipio. “Estoy segura de que si todos juntos nos ponemos el objetivo y el plazo para lograrlo, lo encontraremos”, afirmó, convocando formalmente a los concejales a una reunión de trabajo el próximo martes a las 11 horas para avanzar en una agenda común, con eje en el cierre definitivo del basural y la transición hacia un municipio sustentable.

Orden y seguridad vial

En materia de tránsito, la jefa comunal defendió con firmeza la política de controles implementada desde el inicio de su gestión. “Algún día había que dar el primer paso y nosotros lo dimos”, sostuvo, al explicar que el endurecimiento de los operativos no responde a un fin recaudatorio sino al cuidado de la vida.

Destacó que ya se realizaron 47 allanamientos con el secuestro de 48 motocicletas, que se suman a más de 500 motos retenidas por distintas infracciones, muchas de ellas por el uso de escape libre. En este marco, subrayó el trabajo conjunto con la Dirección de Tránsito, GUM, Policía Comunal y el grupo GAD, y aseguró que el orden “no es negociable”.

Asimismo, llamó a las familias a asumir un compromiso frente a las denominadas “hordas de motos” que alteran la convivencia. “No podemos permitir que el espacio público sea atropellado por un puñado de inadaptados”, expresó.

Planificación urbana y obras estratégicas

Uno de los ejes centrales del discurso fue la planificación a largo plazo a través del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, que definirá el crecimiento del distrito en los próximos 30 años. En ese marco, detalló el trabajo articulado a nivel provincial con la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, la Autoridad del Agua y el Consejo Federal de Inversiones, y a nivel local con el Colegio de Arquitectos, ingenieros, técnicos, la Sociedad Rural, la CEyS y la Cámara de Comercio.

En paralelo, la intendente anunció avances concretos en infraestructura. Confirmó la firma de un convenio con el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis para iniciar la primera etapa de asfaltado en el barrio Héroes de Malvinas.

También enumeró mejoras en el servicio de agua en Ciudad Nueva, recambios de bombas, mantenimiento de plantas de ósmosis y gestiones ante ABSA para aumentar el caudal. Se suman obras de cloacas proyectadas para distintos barrios y localidades como Quiroga y Dudignac, además del recambio total a iluminación LED en la circunvalación.

Hábitat y banco de tierras

En relación al déficit habitacional, Gentile remarcó las gestiones ante el Ministerio de Hábitat provincial para finalizar 32 viviendas pendientes y agradeció la aprobación de la ordenanza para adjudicación de terrenos por sorteo.

Informó además que el municipio trabaja junto a la Subsecretaría de Hábitat en la creación de un Banco de Tierras, con el objetivo de regularizar inmuebles del fisco provincial y ponerlos a disposición de vecinos.

Ambiente y cierre del basural

La intendente reafirmó que el saneamiento ambiental es una prioridad estructural. Durante 2025, el municipio recuperó más de 438.000 kilos de residuos reciclables y 37.000 litros de aceite vegetal usado.

No obstante, advirtió que el cierre definitivo del basural es un proceso complejo que requiere compromiso comunitario. “No vinimos a poner excusas, vinimos a trabajar en soluciones que se postergaron por décadas”, aseguró.

Educación, producción y empleo

De cara a 2026, Gentile planteó como norte estratégico la articulación entre educación, producción y empleo. Destacó el fortalecimiento del Centro San Cayetano con nuevas capacitaciones en robótica, programación, CNC, soldadura, inyección de plástico, inteligencia artificial y formación en drones.

También resaltó la implementación del Programa Puentes, que permitió contar con diplomaturas en programación, análisis de datos, asistencia gerontológica y gestión industrial, además del crecimiento de la Universidad Popular con más de 600 inscriptos.

En el plano productivo, anunció el lanzamiento de un Festival de Compras, una nueva edición de Sazón y la realización de una Ronda de Negocios Provincial en el distrito. Además, se avanza en un relevamiento económico junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, con más de 600 comercios e industrias ya encuestados. “No se puede gobernar sin datos”, enfatizó.

Salud y desarrollo social

La jefa comunal detalló cifras de gestión en salud y desarrollo social: más de 164.000 consultas médicas y odontológicas, 21.000 asistencias en salud mental, 100.000 tratamientos farmacológicos entregados y 13.500 vacunas aplicadas.

Además, destacó la asistencia alimentaria a 800 familias, el acompañamiento a 450 hogares con gas social y ayudas habitacionales, y las más de 7.200 intervenciones del Servicio Local de Niñez. También remarcó la refacción integral de los baños del Hogar de Ancianos Municipal como una obra largamente esperada.

Convocatoria al consenso

En el tramo final, Gentile llamó a la unidad política: “No estoy aquí para las tareas fáciles, sino para las transformaciones profundas”. Convocó a los concejales a priorizar lo urgente por sobre las diferencias y pidió a los vecinos no bajar los brazos.

“Vamos a sanar las heridas del agua, vamos a ordenar las cuentas y vamos a seguir construyendo el 9 de Julio grande que nos merecemos”, concluyó, dejando oficialmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026.