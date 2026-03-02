María José Gentile abre este lunes el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este lunes 2 de marzo, la intendenta María José Gentile dejará oficialmente inaugurado el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, en un contexto político y económico marcado por tensiones y fuertes desafíos para la gestión municipal.

El discurso inaugural se desarrollará ante concejales, funcionarios y representantes de instituciones locales, y se espera que la jefa comunal realice un balance del segundo tramo de su gestión, destacando avances alcanzados pese a las restricciones financieras que atraviesan los municipios bonaerenses.

Entre los principales ejes del mensaje, Gentile pondrá el foco en proyectos estratégicos orientados al desarrollo del distrito, como el relevamiento de actividades comerciales, la implementación de políticas vinculadas al hábitat y la vivienda, y un plan integral destinado a mejorar la red de caminos rurales, considerada clave para la producción local.

Sin embargo, el inicio del año legislativo estará atravesado por un escenario político complejo dentro del Concejo Deliberante. Los bloques opositores anticipan una postura crítica frente a varias iniciativas del Ejecutivo, en un clima de creciente polarización política.

Desde sectores vinculados a La Libertad Avanza se mantienen cuestionamientos a la administración municipal, mientras que el bloque justicialista también se perfila como un espacio de control y debate, aunque con la promesa de acompañar aquellos proyectos que beneficien a los vecinos.

Por su parte, el radicalismo local atraviesa una etapa de redefiniciones políticas, en línea con el nuevo escenario nacional encabezado por el presidente Javier Milei, situación que también impacta en la dinámica legislativa local.

En este marco, el vínculo con el gobierno provincial será otro de los puntos centrales del año. El respaldo del gobernador Axel Kicillof en materia de infraestructura, obras hídricas y mantenimiento de caminos aparece como un factor determinante para el avance de proyectos estructurales en el distrito.

Desde el Ejecutivo municipal sostienen que el objetivo principal continuará siendo garantizar transparencia en la gestión y priorizar políticas públicas orientadas al crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

El inicio de las sesiones ordinarias marcará así el punto de partida de un año legislativo que se anticipa intenso, donde el desafío central será alcanzar consensos que permitan avanzar en obras y programas estratégicos por encima de las diferencias partidarias.