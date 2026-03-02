La Lista Celeste y Blanco se bajó de las elecciones y quedará oficializada la Lista Verde en la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Lista Celeste y Blanco elevó una nota formal a las autoridades electorales de la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno comunicando su decisión de desistir de participar en las elecciones previstas para el próximo 15 de marzo.

De esta manera, y de no mediar nuevas presentaciones, quedará oficializada la Lista Verde como única opción para los comicios.

Según supo CN, la decisión fue adoptada luego de advertirse una serie de presuntas irregularidades en el proceso de conformación de listas. En al menos dos distritos, vecinos que figuraban como delegados manifestaron no haber firmado su consentimiento para integrar la nómina.

Esta situación —indicaron— fue descubierta en los controles y a ello se sumaron otras irregularidades en los otros distritos en la lista que fue confeccionada por el ex presidente del Consejo de Administración, Omar Malondra.

A ello se sumarían otras observaciones vinculadas a la confección de las listas de delegados por zonas, conforme a la división por puntos cardinales, lo que terminó por motivar la presentación formal de desistimiento realizada este viernes.

Ahora, el proceso electoral quedará sujeto a la resolución que adopten las autoridades correspondientes, aunque todo indica que la Lista Verde será proclamada oficialmente al no contar con lista opositora.