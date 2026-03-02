Kicillof cruzó a Milei, calificó su plan como “un fracaso” y dejó un mensaje hacia 2027: “hay una alternativa”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el 154° príodo de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense con un discurso de fuerte contenido nacional, en el que cuestionó con dureza al presidente Javier Milei y calificó su programa económico como “un fracaso” y “el verdadero origen de la crisis”.

Durante su exposición ante la Asamblea Legislativa, el mandatario provincial dedicó buena parte de su mensaje a contrastar su gestión con las políticas del Gobierno nacional, al que acusó de no haber cumplido con ninguna de sus promesas centrales. “Después de más de dos años de gobierno, no se cumplió ninguno de los pronósticos del presidente: no se produjo una recuperación rápida, en V corta, ni de ninguna clase”, afirmó.

En uno de los tramos más críticos de su discurso, Kicillof sostuvo que incluso referentes del mundo empresario y económico advierten sobre la situación actual. “Desde Paolo Rocca a Domingo Cavallo, y Carlos Melconian, todos le están señalando al Presidente lo evidente: la Argentina no va bien”, disparó.

Sin anunciar formalmente una candidatura presidencial, el gobernador dejó entrever una proyección nacional al presentar su gestión como un “modelo federal” en contraposición al “modelo libertario”. El énfasis en la crítica a la Casa Rosada fue leído en el recinto como un gesto de posicionamiento político de cara a 2027.

La idea quedó más explícita en el tramo final del discurso, cuando afirmó: “No estamos condenados a esta pesadilla. Existe una alternativa, que tiene que ser federal y nacional. Hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo, para integrarnos al mundo sin someternos. Hay otro camino hacia el futuro”.

Kicillof también dirigió su mensaje a empresarios nacionales, trabajadores despedidos, familias endeudadas y jubilados, en un intento por ampliar el alcance de su convocatoria más allá del territorio bonaerense.

En otro pasaje significativo, el gobernador destacó que este año se cumplen 50 años del último golpe de Estado y vinculó la política económica de la dictadura con el presente. Recordó la cifra de 30 mil desaparecidos y reivindicó las políticas de memoria, verdad y justicia. El acto culminó con un abrazo a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien a sus 95 años estuvo presente en el recinto para acompañarlo.

Por primera vez, Kicillof habló ante el pleno de diputados y senadores de pie, desde un atril ubicado en el centro del recinto, en una puesta en escena que reforzó el tono político de un discurso que trascendió lo provincial y dejó planteado un escenario de disputa nacional.