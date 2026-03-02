lunes, marzo 2, 2026
32.1 C
Nueve de Julio
lunes, marzo 2, 2026
32.1 C
Nueve de Julio
General

Fuerte acatamiento al paro docente en el distrito de Nueve de Julio y sin inicio de clases en escuelas estatales

La medida de fuerza alcanzó niveles de adhesión del 75% todos los turnos, lo que impidió el comienzo del ciclo lectivo 2026 en establecimientos públicos. En las instituciones privadas, en tanto, las actividades se desarrollaron con normalidad.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El inicio del ciclo lectivo 2026 en el distrito de Nueve de Julio se vio afectado este 2 de marzo por el alto nivel de acatamiento al paro docente convocado en el ámbito de las escuelas estatales.

Según los relevamientos realizados, la adhesión alcanzó el 77% en el turno mañana, el 76% en el turno tarde y el 74% en el turno vespertino. Estos porcentajes reflejan un contundente acompañamiento a la medida de fuerza, lo que motivó que en la mayoría de los establecimientos públicos no se dictaran clases y que el inicio formal del ciclo lectivo quedara postergado.

La situación generó incertidumbre entre las familias, muchas de las cuales aguardaban el comienzo de las actividades escolares tras el receso de verano. En varios establecimientos, la presencia reducida de docentes imposibilitó el normal desarrollo de las jornadas previstas para el primer día de clases.

En contraste, en las escuelas privadas del distrito las actividades se desarrollaron con total normalidad. Los alumnos iniciaron el ciclo lectivo 2026 según lo previsto en el calendario escolar, sin interrupciones ni modificaciones en los horarios establecidos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades educativas y los representantes gremiales mantengan instancias de diálogo para destrabar el conflicto y garantizar la continuidad del calendario escolar en los establecimientos estatales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6148

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR