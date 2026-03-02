Fuerte acatamiento al paro docente en el distrito de Nueve de Julio y sin inicio de clases en escuelas estatales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El inicio del ciclo lectivo 2026 en el distrito de Nueve de Julio se vio afectado este 2 de marzo por el alto nivel de acatamiento al paro docente convocado en el ámbito de las escuelas estatales.

Según los relevamientos realizados, la adhesión alcanzó el 77% en el turno mañana, el 76% en el turno tarde y el 74% en el turno vespertino. Estos porcentajes reflejan un contundente acompañamiento a la medida de fuerza, lo que motivó que en la mayoría de los establecimientos públicos no se dictaran clases y que el inicio formal del ciclo lectivo quedara postergado.

La situación generó incertidumbre entre las familias, muchas de las cuales aguardaban el comienzo de las actividades escolares tras el receso de verano. En varios establecimientos, la presencia reducida de docentes imposibilitó el normal desarrollo de las jornadas previstas para el primer día de clases.

En contraste, en las escuelas privadas del distrito las actividades se desarrollaron con total normalidad. Los alumnos iniciaron el ciclo lectivo 2026 según lo previsto en el calendario escolar, sin interrupciones ni modificaciones en los horarios establecidos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades educativas y los representantes gremiales mantengan instancias de diálogo para destrabar el conflicto y garantizar la continuidad del calendario escolar en los establecimientos estatales.