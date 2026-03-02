El radicalismo cuestinó el discurso de apertura de la Intendente María José Gentile

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) expresó su “profunda preocupación” por el discurso brindado por la intendenta Gentile y lanzó fuertes críticas a la gestión municipal.

A través de un comunicado, los concejales radicales sostuvieron que el mensaje oficial “lejos de marcar un rumbo o asumir responsabilidades, confirmó lo que los vecinos ya saben: estamos ante una gestión agotada, sin ideas y completamente desconectada de la realidad cotidiana de nuestro distrito”.

Desde la bancada opositora remarcaron que, tras diez años ininterrumpidos en el poder, resulta “preocupante y hasta ofensivo” que se presenten como logros trascendentes obras que —según señalaron— apenas alcanzan para sostener el funcionamiento básico del municipio. “Cuando una gestión celebra la construcción de baños como un hito, queda en evidencia la dramática ausencia de planificación, visión y ambición para el desarrollo local”, afirmaron.

Tránsito y seguridad vial

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento fue la situación del tránsito. La UCR denunció un sistema “abandonado y sin control”, con semáforos fuera de servicio durante meses y ausencia de políticas de seguridad vial. “No se trata de falta de recursos, se trata de falta de gestión”, subrayaron.

Relleno Sanitario y falta de explicaciones

También volvieron a apuntar contra el proyecto del Relleno Sanitario, al que calificaron como “el eterno engaño”, una promesa reiterada en cada campaña electoral. En ese sentido, reclamaron explicaciones sobre la membrana adquirida durante la gestión de Barroso —de la cual la actual intendenta formó parte— y sobre el estado actual del proyecto, que describieron como envuelto en “improvisación e incertidumbre”.

Ajuste y estructura política

En relación con el anuncio oficial de una reducción del 15% del personal municipal, el bloque radical sostuvo que el recorte “nunca alcanza a la estructura política ni al creciente número de funcionarios designados”, y que el esfuerzo “siempre recae sobre los trabajadores”.

Asimismo, criticaron lo que denominaron “la política de la excusa permanente”, al señalar que, tras una década de gobierno, el Ejecutivo continúa responsabilizando a factores externos, a la oposición o incluso a los vecinos por las dificultades de gestión.

Educación y obra suspendida

Otro de los puntos más sensibles fue la situación de la Escuela Nº 8. Según indicaron, hace un año se había prometido la obra de gas para el establecimiento, pero a horas del inicio del ciclo lectivo alumnos y docentes comenzaron las clases sin el servicio.

Además, denunciaron que el municipio decidió dar de baja la obra “entre gallos y medianoche”, sin comunicación oficial ni explicación pública, dejando a la comunidad educativa frente a una nueva promesa incumplida.

Reclamo por las localidades

Finalmente, desde la UCR señalaron que no se anunciaron medidas específicas para las localidades del partido y advirtieron que “no hay ciudadanos de segunda”.

“El distrito no necesita discursos complacientes ni relatos decorativos. Necesita conducción, planificación y decisiones concretas para resolver problemas que llevan años acumulándose sin respuesta. Los vecinos no esperan poesía administrativa, esperan una gestión real”, concluye el comunicado.