Nueve de Julio
Nueve de Julio
CEyS lanza su servicio de telemedicina: atención médica 24/7 desde donde estés

Con el nuevo sistema de Telemedicina los asociados pueden acceder a guardia médica las 24 horas y solicitar turnos con especialistas directamente desde su celular, estén donde estén

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” de 9 de Julio, a través de CEyS Mariano Moreno, presentó oficialmente su nuevo servicio de Telemedicina CEyS, una propuesta que busca facilitar el acceso a la salud con atención inmediata y sin necesidad de traslados.

El sistema permite, desde cualquier celular con conexión a internet, consultar con un médico en cuestión de minutos cuando la situación lo requiera. El servicio cuenta con guardia activa las 24 horas, los 7 días de la semana, garantizando acompañamiento profesional ante urgencias o consultas espontáneas. No importa donde estes ya desde tu casa, el trabajo o el campo y la ciudad misma, te podes contectar.

Además, los usuarios pueden gestionar turnos programados con médicos especialistas, ampliando las posibilidades de atención y seguimiento médico sin salir de su hogar o lugar de trabajo.

Bajo el lema “Salud Siempre Conectada”, la iniciativa apunta especialmente a brindar soluciones prácticas tanto a quienes viven en la ciudad como a quienes residen en zonas rurales, donde el acceso inmediato a centros de salud puede resultar más complejo.

Desde la entidad destacaron la importancia de la difusión para que más vecinos conozcan y utilicen esta herramienta que combina tecnología y cuidado de la salud. “Mil gracias a todos por su difusión. Buen comienzo de semana”, expresaron desde la institución.

Con esta incorporación, CEyS reafirma su compromiso con la comunidad, sumando innovación y cercanía en un servicio esencial como la salud.

