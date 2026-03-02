Apertura de sesiones 2026 del Concejo Deliberante de Nueve de Julio: cruce político y convocatoria al diálogo por el basural

- Advertisement -

La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, dejó formalmente inaugurado el período ordinario de sesiones 2026 durante una reunión que duró 55 minutos, en el recinto del Concejo Deliberante.

El mensaje estuvo atravesado por la coyuntura económica, la defensa de la gestión en un contexto de emergencias y un llamado explícito al trabajo conjunto con todos los bloques, especialmente para abordar la problemática del basural, eje central del debate político actual.

Tras la apertura, los presidentes de los distintos bloques fijaron posición y dejaron en evidencia las diferencias sobre el rumbo de la gestión municipal.

Male Defunchio (Unión por la Patria): “Se justifica de lo que no se hace”

La concejal Male Defunchio, del bloque Unión por la Patria, fue crítica con el mensaje de la jefa comunal. Sostuvo que el discurso estuvo centrado en “culpar constantemente, si no es a los concejales, es a los vecinos”, y en justificar lo que —según su mirada— no se ha concretado en términos de gestión.

Defunchio cuestionó la falta de obras estructurales relevantes para el distrito y señaló que el presupuesto 2026 no contempla grandes proyectos transformadores, sino que apunta a “enmendar lo que durante años no se hizo”.

Además, remarcó que, si bien Gentile encabeza una nueva etapa, forma parte de un espacio que gobierna el distrito desde hace una década. “Hay problemas estructurales que nuestro partido tiene y que no se solucionaron desde que inició su gestión”, afirmó, poniendo en duda que las promesas actuales puedan revertir la situación.

Sobre el basural, recordó anuncios previos vinculados a la adquisición de un predio y la compra de una geomembrana “que al final no existió”, y aseguró que la solución requiere “decisión política a nivel local”, más allá del acompañamiento provincial o nacional. En ese sentido, sostuvo que hoy “falta una decisión política de un gobierno municipal que claramente no la tiene”.

César García (PRO): “Un discurso conciso y enfocado en la realidad”

En contraposición, el presidente del bloque PRO, César García, valoró el mensaje de la intendenta y lo definió como “corto pero conciso”, enfocado en la realidad nacional, provincial y local.

García destacó que Gentile priorizó las necesidades urgentes del distrito y evitó discursos cargados de estadísticas, resaltando su perfil de gestión. “Demostrando siempre su carácter y no tanto palabras sino acciones”, expresó, al tiempo que subrayó el llamado a la unión y al trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio.

En relación al basural, confirmó que la intendenta convocó a todos los bloques a una reunión para el día siguiente a las 11 horas, con el objetivo de explicar las acciones en marcha frente al incendio y la problemática del humo que afecta a los vecinos.

Para el edil del PRO, “gobernar es tomar decisiones” implica tener claro el rumbo para Nueve de Julio y poner los objetivos por delante de las diferencias políticas. También consideró que el Concejo no debe poner “trabas que compliquen la gestión”, sino acompañar las decisiones del Ejecutivo.

Ignacio “Nacho” Palacios (UCR): “Fue un discurso de reto, no de autocrítica”

Desde la Unión Cívica Radical, el presidente del bloque ( que no aplaudió el mensaje de Gentile) Ignacio Palacios marcó una postura intermedia pero crítica. Señaló que esperaban “otro discurso” y lo definió como un mensaje “de reto, de una administradora de consorcio y no de una intendenta”.

Palacios cuestionó que la jefa comunal apuntara contra el Concejo Deliberante por los pedidos de informes y por supuestas trabas legislativas. “Echarle la culpa al Concejo en vez de hacerse cargo nos parece equivocado”, expresó.

También puso en duda el alcance del llamado al diálogo, al señalar que durante el último año no existió —según su visión— una convocatoria real al trabajo conjunto. “Parece que lo hizo para quedar bien ante un Ejecutivo que no tiene diálogo con el Concejo”, afirmó.

El dirigente radical consideró que, en un contexto complejo, el discurso debió incluir mayor autocrítica y una convocatoria amplia para definir el modelo de ciudad que se pretende construir.

María José Gentile: “Gobernar es elegir en la urgencia”

En el cierre, la intendenta María José Gentile defendió su gestión y explicó que el eje inmediato está puesto en resolver la situación del basural, donde persiste la combustión que genera humo en distintos sectores de la ciudad.

“Cada hora del día estamos pensando cómo resolver primero lo inmediato”, afirmó, y amplió la convocatoria a todos los bloques para que participen de la reunión informativa y colaboren en gestiones ante los distintos niveles del Estado.

Gentile remarcó que la problemática del basural es una deuda histórica de más de tres décadas y sostuvo que todos los espacios políticos tienen responsabilidad en su resolución.

Al reiterar que “gobernar es elegir”, explicó que las emergencias —como la crisis hídrica reciente— obligaron a redireccionar recursos, lo que impactó en otros servicios. “Cuando los recursos son extremadamente escasos, uno tiene que decidir y elegir”, sostuvo.

En los minutos finales de su mensaje, la jefa comunal destacó como ejes de gestión el trabajo social y sanitario, junto con la producción, el empleo, la educación y la planificación urbanística, como bases para proyectar el futuro del distrito.

La apertura del período ordinario dejó en claro que 2026 comienza con fuertes diferencias políticas en el recinto. Mientras el oficialismo respaldó el enfoque de la intendenta y llamó a evitar obstáculos legislativos, la oposición reclamó mayor autocrítica, obras estructurales y diálogo efectivo.

La reunión convocada para abordar la crisis del basural será la primera prueba concreta del año en términos de articulación política. Allí se verá si el llamado al trabajo conjunto logra traducirse en acuerdos o si las tensiones expuestas en la apertura marcarán el pulso del nuevo período legislativo.