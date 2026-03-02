Alerta sobre la baja percepción de riesgo en el consumo de alcohol adolescente

Con el comienzo de un nuevo año escolar y la inminente llegada del denominado “Último Primer Día” (UPD), el debate sobre el consumo de alcohol entre adolescentes vuelve a ocupar el centro de la escena.

Desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría advirtieron que más del 40% de los jóvenes encuestados considera que el alcohol es una sustancia “menos peligrosa” en comparación con otras drogas, una percepción que califican como el núcleo del problema.

“El UPD no puede seguir abordándose como un simple conflicto de conducta de los alumnos de sexto año. Debe convertirse en un proyecto pedagógico integral que acompañe a los estudiantes desde el primer día que ingresan a la secundaria”, señalaron desde el organismo.

Datos que obligan a repensar las políticas

El último relevamiento realizado sobre 18.000 estudiantes en toda la provincia arroja cifras alarmantes. El alcohol mantiene la prevalencia de vida más alta (84,7%) entre las sustancias consumidas y la edad de inicio es cada vez más temprana.

El 71% de los adolescentes comenzó a beber antes de los 15 años y un 12% lo hizo antes de los 12, es decir, en plena niñez. “El problema no es un festejo puntual, sino la naturalización del consumo en nuestras casas y círculos sociales. El UPD es apenas la punta de un iceberg que se forma mucho antes del último año”, explicaron.

Consumo excesivo y riesgos invisibilizados

El informe también pone el foco en el Consumo Excesivo Episódico de Alcohol (CEEA), conocido como binge drinking —cinco o más copas en una sola salida—, una práctica asociada directamente al UPD. Actualmente, el 30,3% de los jóvenes admite incurrir en este patrón.

Además, uno de cada cuatro adolescentes atravesó un episodio de intoxicación alcohólica en el último mes. Desde el Observatorio remarcan que estos datos no deben interpretarse como un “rito de paso”, sino como una seria alerta de salud pública.

“Es contradictorio pedirle a un chico que se cuide si los adultos somos quienes facilitamos la ‘previa’ o minimizamos los riesgos del alcohol frente a otras sustancias”, advirtieron.

Un cambio de paradigma: “Alcohol ≠ Diversión”

A través de la campaña “Alcohol ≠ Diversión”, impulsada por sexto año consecutivo, se promueve integrar la prevención de manera transversal en la currícula escolar y en los institutos de formación docente.

Entre las propuestas planteadas para una acción inmediata se destacan:

Convertir el UPD en un Proyecto Áulico , incorporando contenidos de salud, ciudadanía y vínculos en todos los niveles.

Generar espacios de diálogo y participación , donde los estudiantes de sexto año propongan formas de festejo saludables y asuman una responsabilidad ética frente a sus pares.

Romper con el rol del “adulto facilitador” , estableciendo acuerdos institucionales con las familias para no normalizar el suministro de alcohol en eventos juveniles.

Construir acuerdos de convivencia participativos , basados en el cuidado compartido entre familias, directivos y alumnos.

Abordar científicamente la percepción de riesgo, brindando información clara sobre el impacto del alcohol en el desarrollo cerebral, que culmina recién alrededor de los 25 años.

Desde el Observatorio concluyen que la prevención es un proceso sostenido y colectivo. “El desafío es que la escuela sea el lugar donde los jóvenes encuentren herramientas para decidir desde la libertad y el cuidado, lejos de la presión social y la minimización del riesgo”, afirmaron.